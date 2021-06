Koronavírus: fontosabb a gyerekek beoltása, mint gondolnánk

Mint ismert, az Európai Unióban (EU) már a 12-15 évesek COVID-19 elleni vakcinázása is engedélyezett. Magyarországon azonban egyelőre nem született döntés a serdülők oltásával kapcsolatban, annyit viszont már tudunk, hogy kampányoltást valószínűleg nem szerveznek majd a 16 év alattiaknak. Pedig a virológusok és a gyerekorvosok egységesen úgy gondolják, hogy a gyerekek átoltottsága is nagyon fontos, és mielőbb el kell kezdeni a már oltható korosztályok vakcinázását - hangsúlyozta Póta György gyermekorvos az ATV Start című műsorában.

Fontosabb a gyerekek beoltása, mint gondolnánk.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mielőbb oltást kapnak, annál jobb

Azt még a szakemberek sem tudják pontosan megmondani, hány százalékos átoltottság kell ahhoz, hogy nyájimmunitásról beszélhessünk. Az viszont biztos, hogy a közösségi védelem kialakulásához az óvodások és az iskolások immunizálása is fontos lenne, ezek a gyerekek ugyanis mintegy 2 millióan vannak. A kiskorúak beoltása továbbá azért is szükséges, mert a tapasztalatok szerint az indiai koronavírus-mutáns - új néven Delta variáns - a gyerekekre is komoly veszélyt jelent. Épp ezért tartja fontosnak Póta György is a 12-15 évesek mielőbbi vakcinázását.

A házi gyerekorvosok szeretnének részt venni a gyerekek immunizálásában, azonban fogalmuk sincs, hogyan oldják majd meg a fiatalok beoltását, ha a kormány nem tervezi az oltási kampány megszervezését. Póta szerint egyébként az lett volna a legjobb, ha a fiatalok már a 2020/2021-es tanév vége előtt megkapják legalább az első dózist. Felhívta a figyelmet arra is, hogy senki sem tudja megmondani előre, hogy a nyári táborokban mekkora lesz az új típusú koronavírus terjedésének kockázata, és hogy ezek a rendezvények hogyan befolyásolják a szeptemberi iskolakezdést.

A gyerekek is veszélyben vannak

Korábban egyébként Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke is úgy nyilatkozott, hogy az új típusú koronavírus újabb mutációi révén már a gyerekek is nagyobb veszélynek vannak kitéve, ezért fontos, hogy őket is beoltsák. A szakember arról is beszélt, hogy a COVID-19 a fiatalok körében gyakran jár náthaszerű tünetekkel, bőrproblémákkal, fáradékonysággal és hasmenéssel. Nagyon ritkán viszont egy igen súlyos szövődmény, a sokszervi gyulladás is felütheti a fejét, amely akár hosszú utókezelést is maga után vonhat.

