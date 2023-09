Egy TikTok-kihívás miatt halhatott meg egy 14 éves fiú

A 14 éves Harris Wolobah a "One Chip" nevű TikTok-kihívás miatt halt meg - írja a The Sun. A tragikus eset a massachusettsi Worcesterben történt. Harris szeptember elsején annyira rosszul lett, hogy édesanyjának az iskolából is haza kellett vinnie, majd az otthonukban meghalt. Ekkor már a mentősök és a rendőrök is a helyszínen voltak, de nem tudtak segíteni rajta.

Csak felnőtteknek ajánlják az extracsípős chipset. Fotó: Getty Images

Bár a halál hivatalos okát csak a boncolás után fogják tudni igazolni, de a család szerint az új kihívás okozta, amelyet a Paqui Chips indított idén augusztusban.

Ennek lényege, hogy a Paqui Chips egyik termékét kell megenni, amelyben Carolina Reaper és Naga Viper van, a világ két legcsípősebb paprikája. A gyártó honlapján olvasható is egy figyelmeztetés, hogy kizárólag felnőtt számára ajánlják az extracsípős chips fogyasztását. Azt is írják, hogy amennyiben valakinél légzési nehézségek, émelygés, vagy eszméletvesztés lép fel, akkor azonnal hívjon orvosi segítséget.

Egy louisiana iskola már ki is tiltotta a chipset, mivel több diák is rosszul lett, miután evett belőle. Emellett más intézmények is küldtek figyelmeztetést a szülőknek a jelenséggel kapcsolatban.