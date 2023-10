Az Alaska Airlines San Franciscóba tartó járata kényszerleszállást hajtott végre Portlandben a napokban, ugyanis egy szolgálaton kívüli pilóta – aki így a pilótafülkében utazhatott – majdnem a repülőgép lezuhanását, ezzel pedig kis híján 83 ember halálát okozta – derült ki a The Guardian cikkéből. Azóta a New York Times azt is kiderítette, mivel indokolta a tettét a férfi.

Begombázott pilóta miatt zuhant le majdnem egy utasszállító repülőgép. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Azt hitte, álmodik

A 44 éves Joseph Emerson a nyomozóknak azt mondta, fél éve depresszióval küzd, az ominózus eset idején pedig már 40 órája ébren volt, idegösszeomlása volt és hallucinogén gomba hatása alatt volt – amelyet állítása szerint életében először próbált ki. A vészleállító karokat elmondása szerint azért akarta meghúzni, mert azt hitte, hogy az egész csak egy álom és fel akart ébredni. A pilóták ekkor dulakodni kezdtek vele, és elérték, hogy a férfi elhagyja a pilótafülkét.

Ezt követően Emerson azt kérte az egyik utaskísérőtől, hogy bilincseljék meg őt, különben nagy bajt okozhat. Miután megkötözték a férfit, még megpróbálta kinyitni a vészkijáratot, de ebben is megakadályozták. Miután a gép kényszerleszállást hajtott végre, a férfit azonnal átadták a rendőröknek.