Akár heteket is kell várni egy temetésre

Ahogy a koronavírus Magyaroroszágon is egyre több áldozatot szedett az elmúlt hetekben, úgy nőtt a temetkezési vállalkozásokat ért terhelés is. Akár két hétnél is többet kell várni egy-egy temetésre, szertartásra a szolgáltatóknál - írja az Index.

Két és fél hetet is várni kell egy szertartásra

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI) tájékoztatása szerint a járvány harmadik hullámának csúcsidőszakában nőtt az elhunytak száma, és ez együtt jár a temetések számának növekedésével is. Kiemelték, ebben a nehéz helyzetben is odafigyelnek arra, hogy a többletfeladatokat kegyeletteljes módon végezzék el. A temetkezési cégeket személyesen is érintette a járvány, hiszen több munkatársuk megfertőződött, így a szükséges feladatokat csak munkaerő-átcsoportosítással tudták megoldani.

A járvány miatt rengeteg a feladatuk a temetkezési vállalkozásoknak. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Az egyik fővárosi temetkezési vállalat munkatársa szerint sokkal nehezebb időpontot találni a hamvasztásos temetésekre. Ezekre 7-10 nappal azután kerülhet sor, hogy a kórház kiállítja a halotti bizonyítványt, hiszen a holttestet addig sem szállítani, sem hamvasztani nem lehet. Vidéken nagy az eltérés egy-egy település között, Mámmel Rudolfné, a Memento munkatársa a portálnak úgy nyilatkozott: a kis falvakban 10 nap alatt tudnak temetést vállalni, de például Pécsett, ahol kevés a ravatalozói használati lehetőség, ott akár két és fél hetet is várni kell egy temetésre.