A legveszélyesebb mérgek a lakásban

A WebMD körülnézett a lakásban és összeállította a legveszélyesebb mérgekről szóló listáját, melyben azt is leírják, melyik hogyan roncsolhatja a szervezetünket, és miképpen kell használni biztonságosan.

Fehérítő

A fehérítő irritálhatja az orrunkat, a bőrünket, a szemünket és a torkunkat. Ha közvetelenül bármilyen bőrfelületünkkel érintkezik azonnal piros kiütéseket okoz. Ha véletlenül lenyelnénk, nem az lenne a legnagyobb gondunk, hogy hányni kezdünk tőle. Súlyosan károsítaná a gyomrunkat és nyelőcsövünket. Használni csak nagyon körültekintően, jól szellőző helyen szabad. Soha ne tároljuk olyan edényben vagy flakonban, amiben máskor élelmiszert tartunk, nehogy valaki tévedésből lenyelje. Soha ne keverjük más anyagokkal, különösen ammóniával ne, a két anyag összeöntve mérgező gázt bocsát ki.

Ezeket a tisztítószereket soha ne keverjük h i r d e t é s Most, hogy egy világméretű járvánnyal küzdünk, még a szokásosnál is kiemeltebb figyelmet kap a fertőtlenítés és úgy általában a takarítás. Szakértők szerint úgy általánosságban is igaz, hogy a tisztítószereket jobb, ha egyáltalán nem keverjük, de az alábbiakat egyenesen tilos. Részletek itt.

Lefolyótisztító

A lúg és a kénsav a fő összetevője a legtöbb lefolyótisztítónak. Tény, hogy megbirkózik az eldugult lefolyókkal, ám már a puszta kipárolgása is égési sérüleseket okozhat a bőrön, vagy súlyosan károsíthatja a szemünket, sőt belélegezve az emésztőrendszerünket, a vesénket és a májunkat is. Lenyelése azonnali halált okozhat. Mindig védőszemüvegben és kesztyűben használjuk, soha ne érjen a bőrünköz. Soha ne alkalmazzuk csukott ablakok mellett, vagy kis légterű helyiségekben, ahol nem jár a levegő.

Kárpittisztító

A szőnyeg- és kárpittisztító szerekben ugyanolyan kemikáliák vannak, mint amiket a vegytisztítókban használnak. Kipárolgásuk növeli a rák kialakulásának kockázatát, májkárosodást, szédülést, émelygést okozhat. Ügyeljünk rá, hogy használata közben mindig nyitva legyen az ablak és/vagy nagy teljesítményű ventillátor keringesse a levegőt a helyiségben. Lehetőleg soha ne lélegezzük be, védjük szervezetünket erre alkalmas maszk használatával.

A többi között a mosószerekben is találhatóak egészségkárosító vegyszerek. Fotó: Getty Images

Ammónia

Az ammónia egy maró hatású anyag, ami azt jelenti, hogy károsítja vagy elpusztítja azokat a dolgokat, amelyekkel érintkezésbe kerül. Ez a test sejtjeire is vonatkozik. Ha nagy mennyiségben érintkezünk ezzel az illékony vegyszerrel, az égetheti a szemünket, torkunkat és orrunkat is. De már egy kisebb mennyiség is irritáló hatású lehet, erős köhögést okozhat. Az ammóniát csak és kizárólag ott szabad alkalmazni, ahol nagy a helyiség légköbmétere, és jól szellőzik. Soha nem szabad fehérítővel keverni, mert halálos gázok szabadulhatnak fel az elegyből.

Légfrissítő

A legtöbb légfrissítőben olyan anyagok vannak, mint a formaldehid, vagy különböző ásványi olajpárlatok, mint pédául a p-diklór-benzol, valamint igen gyúlékony hajtógázok. Éppen ezért ezeket soha nem szabad nyílt láng - működésben lévő gáztűzhely, kandalló, gyertya stb. - közelében használni. Ha szeretnénk természetes módon megszabadulni a rossz szagoktól, használjunk inkább szódabikarbónát.

Mosószerek

A mosószerek olyan enzimeket és fehérjéket tartalmaznak, melyek eltávolítják a szennyeződéseket a ruhákból. Ám míg a szennyeseinket tisztává varázsolják, addig szervezetünkre potenciális veszélyt jelentnek. Ha túl nagy mennyiségnek vagyunk kitéve, asztmát okozhat, lenyelve pedig mérgezést. Ezért is hangsúlyozzák mindig a gyártók, hogy gyermekektől távol tartandó, főképp az olyan kapszulás fajták, amik cukorkára hasonlítanak.

Fagyálló

Az autókban használatos fagyállók etilén-glikolból készülnek, melynek gőzét belélegezve szédülést érezhetünk. Lenyelése pedig súlyos vese-, szív- és agykárosodást okozhat, de akár halálos is lehet. Használatakor mindig húzzunk kesztyűt, és tároljuk olyan helyen, ahol sem gyermek, sem háziállat nem férhet hozzá. A legjobb azonban olyan propilén-glikolból származó fagyállóra cserélni, ami kevésbé mérgező.

Molyirtó

A kis molyirtó golyócskák a gyerekek számára úgy nézhetnek ki mint a cukorkák, így szívesen veszik a szájukba. Ez azonban életveszélyes, mivel olyan rovarirtó szereket tartalmaz, melyeknek már a kipárolgása is szédülést és fejfájást okozhat. Növelik a rák kialakulásának kockázatát, lenyelve pedig súlyos vérszegénységet okozhatnak. A molyok ellen a leghatékonyabb, ha ruháinkat légmentesen lezárt tárolóban tartjuk.

Rovarirtó szerek

Legyen az egy kullancs- vagy bolhairtó, -ellenes szer a háziállatunk számára, rovarirtó spray vagy rovarcsapda, ezek többsége mind tele van káros vegyszerekkel. Akullancsvagy bolha ellenes szerek használata után 24 óráig álljuk meg, hogy simogatással kedveskedjünk háziállatunknak. A rovarirtó spray használatakor mindig győződjünk meg róla, hogy az nem kerülhet evőeszközökre, edényekre, vagy törölközőkre. Használatuk után mindig várjunk, mielőtt huzamosabb időt töltenénk az érintett helyiségben, hogy a levegőből leülepedjenek a kemikáliák. Ha bármelyik szer is a bőrünkre kerül, azonnal mossuk le bővízzel és szappannal.

Festékek

Mind az olaj, mind a latexfestékekből olyan anyagok párolognak használatuk és száradásuk közben, ami fejfájást, szem-, orr-, torok- és bőrirritációt okozhatnak. Mindig jól szellőző helyiségben használjuk. Az oldószer-alapú festékek akár halálosak is lehetnek, ha valaki arra használja azokat, hogy kábult állapotba kerüljön.