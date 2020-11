Ezeket a tisztítószereket soha ne keverjük

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. november 24. 11:26 Módosítva: 2020. november 24. 16:39

Most, hogy egy világméretű járvánnyal küzdünk, még a szokásosnál is kiemeltebb figyelmet kap a fertőtlenítés és úgy általában a takarítás. Szakértők szerint úgy általánosságban is igaz, hogy a tisztítószereket jobb, ha egyáltalán nem keverjük, de az alábbiakat egyenesen tilos.

Azoknál a háziasszonyoknál, akik rendszeresen használnak háztartási tisztítószereket, jelentősen megnő a tüdőbetegségek kialakulásának veszélye. További részletek itt. A fehérítő és az ecet kombinációja kerülendő, mivel klórgázt termel, amelyet ha belélegzünk, akkor a tüdőben sav termelődik. Ha ilyesmi történik, olyan tünetekre számíthatunk, mint az égető érzés a szemekben és a torokban, fájdalmas légzés, köhögés, illetve komoly légzési nehézségek - figyelmeztet a témában összefoglalót készítő Health.com. Szintén fontos, hogy a fehérítőt és az ammóniát, illetve ammóniát tartalmazó termékeket sem szabad keverni egymással. (Mindig olvassuk el a tisztítószerek címkéjét, hogy tisztában legyünk az összetevőkkel.) A fehérítő és az ammónia elegye is klórgázt termel, amely mérgező, károsítja a tüdőt, és súlyos esetekben akár még halált is okozhat. Az ilyen esetekben fellépő légzési nehézségek azonnali orvosi segítséget igényelnek. Soha ne keverjük egymással ezeket a tisztítószereket. Fotó: Getty Images Óvatosan a maradékokkal Azt a hibát se kövessük el, hogy a lefolyótisztítókat összekeverjük, például olyan esetben, mikor az egyik flakon alján még marad egy kevés, és ahhoz öntenénk hozzá az új flakonból. Ilyenkor ugyanis olyan erős kémiai reakció jöhet létre, amelynek hatására hő termelődik, és égési sérüléseket szerezhetünk. Nagyon fontos, hogy lefolyótisztítót egyébként is csak gumikesztyűben használjunk. Ha pedig nem sikerül vele elhárítanunk a dugulást, inkább hívjunk szerelőt, semmiképp se öntsünk rá más tisztítószert, és ne is nyúljunk bele a lefolyóba. Az ecet és a hidrogén-peroxid keverése szintén nagyon rossz ötlet, amelyeket sokan egyébként például mosogatógépek tisztításakor szoktak összekeverni, mivel az ecet elveszi a pállott szagot, a peroxid pedig elpusztítja a penészt. Csakhogy a keverésükkor keletkező sav irritálja a szemet, a bőrt és légutakat.

A denaturált szesz és a fehérítő keverését is kerüljük (illetve a fehérítőt úgy általában se keverjük semmivel, mert igen veszélyes). A kettő keveréke kloforomhoz hasonló elegyet képez, ami bár ahhoz nem elég erős, hogy elájuljunk tőle, komoly szem- és bőrirritációt okozhat.