A kidülledő szem pajzsmirigybetegségre utal

Így jelzi a pajzsmirigy, hogy baj van A pajzsmirigybetegség elsősorban a nőket érinti, akár meddőséget is okozhat. Mik a tünetei? A belgyógyász mond el minden lényeges információt.

A kidülledt szemek pajzsmirigybetegségre utalhatnak

Kialakulásának okai és tünetek

indokolatlan fogyás a rendszeres, megfelelő táplálkozás ellenére is

fáradékonyság, álmatlanság

izomgyengeség

szerepel az úgynevezett Basedow-kór is. A betegég lényegében egy pajzsmirigy túlműködés, ami azonban a szerv megnagyobbodásával is jár, valamint következményei igen súlyosak is lehetnek. A kór hatására a pajzsmirigy hormonjai, a tiroxin (T4), és a trijód-tironin (T3) túltermelődnek, mivel a képzésük serkentése hibát szenved.A T4- és T3-hormonok termelésének szabályozásában a hipofízis termelte TSH-hormon játszik szerepet. A pajzsmirigy TSH-receptoraihoz kötődve serkenti a két pajzsmirigyhormon termelését. Vagyis aaz említett hormonok mértékét is. A Basedow-kór esetén a szervezet antitesteket termel a TSH receptorok ellen, melyek azokhoz kötődnek, így pedig kontrollálatlanul serkentik a T4 és T3 képzését.A Basedow-kór genetikai hajlam alapján is kialakulhat, ugyanakkor a dohányzás, a stressz, a szülés utáni időszak is szerepet játszhat a megjelenésében. Bakteriális vagy vírusfertőzés is állhat a hátterében, mely esetben a pajzsmirigy megnagyobbodásával is számolni lehet. Ha ugyanis a fertőző kórokozó antigénjei hasonlóak a szervezet bizonyos sejtfelszíni molekuláihoz, akkor az ellenük termelt anyagok megtámadhatják ezeket a molekulákat is - ez esetben a pajzsmirigy saját sejtjeit. A reakció miatt pedig a szerv megnagyobbodik, és fokozza a hormontermelését.hasonlóak a pajzsmirigy túlműködés tüneteihez, melyek:A kór következtében ezenkívül megnőhet a vérnyomás és a szívfrekvencia is, az esetek döntő többségében megnagyobbodik a pajzsmirigy, és a szemek is jellegzetesen kidüllednek, ami akár olyan méreteket is ölthet, hogy a szemhéj már nem képes a teljes szemgolyót lefedni. - fűzi hozzá dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy-specialistája.