A hosszú COVID után itt a "hosszú influenza"

Az Oxfordi Egyetem munkatársai által vezetett kutatás szerint nem csak hosszú COVID, hanem "hosszú influenza" is létezik - számolt be róla a Times of India. Ez a megállapítás némileg átértékelheti az ártalmatlannak tűnő, felső légúti tünetekkel járó megbetegedésekről eddig alkotott nézeteinket.

Az influenzát sokan elbagatellizálják, pedig súlyos tünetekkel járhat, amelyek hosszú ideig is fennmaradhatnak. Fotó: Getty Images

Mára világossá vált, hogy a koronavírus-fertőzés nem mindenkinél múlik el nyomtalanul: kutatások szerint négy fertőzöttből legalább egynél hosszú távon - hónapokig, vagy akár egy évig is - fennmaradhatnak különböző tünetek, egészségügyi problémák. Bár még mindig sok a megválaszolatlan kérdés a hosszú COVID kialakulásával kapcsolatban, a kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a hosszan elhúzódó tünetek azoknál is kialakulhatnak, akik influenzán estek át. Ez azért különösen aggasztó, mert egyértelműen jelzi, hogy az influenzavírus elleni küzdelem ugyanolyan nyomokat hagyhat a szervezetben, mint a koronavírus elleni.

A korábbi években tapasztaltnál durvább influenzaszezont jósolnak idén a szakemberek. Az NBC News néhány hete publikált cikkében felhívja rá a figyelmet, hogy a tavalyi influenzaszezon gyakorlatilag elmaradt, így a lakosság alap védettségi szintje alacsonyabb, mint a korábbi években. Emellett a gyerekek most jóval lazább szabályok mellett tértek vissza az iskolába, az általános maszkhasználat, a létszámkorlát és a távolságtartás jórészt feledésbe merült, így a kórokozó is gyorsabban fog terjedni közöttük.

Az elhúzódó szimptómákat komolyan kell venni

Az Oxfordi Egyetem PLOS Medicine című orvosi folyóiratban közzétett tanulmányához kétszázezer egyesült államokbeli lakos egészségügyi adatait vették alapul, akik afertőzésdiagnosztizálása után 3-6 hónappal olyan problémákkal küzdöttek, mint a fáradtság, a fejfájás, vagy a szorongás - írja a BBC Online. Őket két csoportba sorolták. A kutatók megállapították: voltak arra utaló jelek, hogy a koronavírus-fertőzésen átesett betegeknél nagyobb valószínűséggel jelentkeztek hosszú távú tünetek. Negyvenkét százalékuknál legalább egy ilyen szimptómát rögzítettek, míg az influenzán átesett csoport esetében ez az arány 30 százalék volt. Az eredmények ugyanakkor a kutatók szerint rámutatnak, hogy a SARS-COV-2 és az influenzavírus egyaránt képes hosszú távú egészségügyi hatásokat okozni - írta a Times of India.

Bár az influenza az új koronavírushoz képest enyhébb tünetekkel járó légúti betegség, az influenzából való felépülés ideje is egyénenként változó lehet. Egyesek egy hét alatt túl vannak rajta, míg mások hetekig szenvednek. Szakértők szerint "hosszú influenza" a hosszú COVID-hoz hasonlóan bárkinél kialakulhat, akinél a gyógyulási idő hosszabb két hétnél - normál esetben ugyanis ennyi idő alatt a betegek felépülnek és szervezetükben lecsökken a vírusterhelés.

Milyen tünetekkel jár a "hosszú influenza"?

A hosszú COVID és az influenza elhúzódó tünetei nagyon hasonlóak: mindkettő okozhat tartós köhögést vagy lázat, fáradtságot, izomfájdalmakat, légszomjat, agyködöt és szorongást is.

A kutatók még vizsgálják, hogy van-e egyértelmű összefüggés az influenza lefolyásának súlyossága és az elhúzódó tünetek között. Az biztos, hogy noha az influenza hosszú távú utóhatásai eddig is léteztek, a COVID-19 járvány kirobbanása előtt sokan hajlamosak voltak figyelmen kívül hagyni, vagy könnyelműen kezelni ezeket - írja a Times of India.