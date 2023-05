„A világ nincs felkészülve erre az új fertőzésre”

„A világ nincs felkészülve az újonnan terjedésnek indult gombás megbetegedésre, amelyet már az Amerikai Egyesült Államokban is igazoltak két nőnél” – írta az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központra (CDC) hivatkozva a Daily Star cikke. Eddig két amerikai betegnél mutatták ki a gombás fertőzést, illetve néhány hozzátartozójuknál is jelentkeztek gyanús jelek. Az érintettek nyakán, fenekén, combján és hasán sebek alakultak ki. Az információk szerint az egyik beteg 28, a másik pedig 47 éves.

Elsőként Indiában kezdett terjedni

A gyógyszerrezisztens ótvart – más néven tinea – egy új gombafaj, a Trichophyton indotineae váltja ki. A betegséget először Indiában azonosították, azóta viszont már több országban is felbukkant a fertőzés, egyebek mellett Kanadában és Németországban, most pedig az Egyesült Államokban is.

Új gombás fertőzés kezdett terjedni. Fotó: Getty Images

A Manchesteri Egyetem fertőző betegségekre specializálódott szakértője, megerősítette, David Denning professzor úgy vél, a gombás fertőzés az iskolai és otthoni környezetben rendkívül gyorsan terjedhet emberről emberre.

A kis kiütésekből óriási gyulladt foltok lettek

A 28 éves fertőzött biztosan Amerikában kapta el a betegséget, ugyanis nem járt külföldön. A beteg még decemberben fordult orvoshoz a testén megjelent kiütések miatt, a bőrtünetek azonban idővel terjedni kezdtek. Végül már szinte a nő egész testét beborították a nagy, pikkelyes sebek. Januárban gombaellenes kezelést javasoltak neki, de a javulás csak később, egy négyhetes itrakonazolkúra hatására következett be. Denning elmondása szerint a fertőzés egyértelműen észrevehető a feltűnő, erősen gyulladt bőrfoltoknak köszönhetően.

A 47 éves nőnél bangladesi utazása alatt alakultak ki a bőrtünetek, de még a hazatérése után alkalmazott gyógyszeres krémek sem mulasztották el a foltokat. Végül bőrgyógyász segítségét kérte a páciens, de csak két, egyenként négyhetes gyógyszeres kúra hozott javulást, az is csak 80 százalékban.

Ezért jelenhetett meg egy ellenállóbb faj

„Két évtizede kezeljük ezeket a fertőzéseket szájon át szedhető terbinafinnel, és a 3 hetes kúrák eddig nagyon hatékonyak voltak. De csak amíg ez az új gombafaj meg nem érkezett” – ismertette a szekértő. Az ellenállóbb gombafaj kialakulásának és terjedésének legvalószínűbb magyarázata Denning szerint az, hogy Indiában gyakran alkalmaznak helyi terbinafinkezelés – krém és kenőcs formájában –, ha azonban a hatóanyag nem fedi be teljesen a fertőzött területet és nem hatol elég mélyen a bőrbe, az lehetővé teszi a rezisztens változatok kialakulását.

