A rákos sejtek 99 százalékát elpusztítja egy új terápia

Átütő sikert értek el a daganatsejtek kiírtásában amerikai kutatók - írja a hvg.hu. A Rice Egyetem, a Texasi A&M Egyetem és a Texasi Egyetem kutatói infravörös hullámhosszhoz közeli fénnyel bombázták a daganatok megfestéséhez használt molekulákat addig, amíg azok szó szerint szét nem rázták a rákos sejteket.

A kutatés kapcsán a Science Alert azt írja: az említett molekulákat már most is használja az orvostudomány, mégpedig képalkotó eljárás során, csak ott alacsony dózisban, hogy kimutassák vele a rák jelenlétét. A kutatók laboratóriumi körülmények között, tenyésztett rákos sejteken próbálták ki az eljárást, és azt találták, hogy a daganatos sejtek 99 százalékát sikerült így elpusztítani. A megközelítést melanomás egereken is kipróbálták, és az állatok felének szervezetéből eltűntek a rákos sejtek.

James Tour, a Rice Egyetem kutatója szerint az eljárás hatékonyabb lehet, mint bármilyen hasonló mechanikai beavatkozás, amit eddig használtak a rákos sejtek elpusztítására.