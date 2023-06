Leválthatja a mesterséges intelligencia a pszichológusokat?

Ahogy egyre népszerűbbé válnak a mesterséges intelligencia által vezérelt chatbotok, mint például a ChatGPT, annál többfélére használják az emberek. Van, aki a problémáival is ezekhez fordul, és afféle ingyen terapeutaként kér tanácsot az MI-től - írja a Health. Egy tiktokos be is jelentette, hogy a drága terapeutáját hivatalosan is lecserélte a ChatGPT-re.

Többen is megosztották már, milyen lelki problémával kapcsolatban írtak a ChatGPT-nek, és sok válasz hasznosnak is bizonyult. Egy alkalommal például tanácsokkal látta el a kérdezőt, de azt is javasolta neki, hogy kérje szakértő segítségét a szorongása miatt. "Érthető, hogy tudni akarod, mi zajlik a barátod lelkében. De egy kapcsolatban fontos betartani a határokat, és hagyni a másiknak némi teret, ha igényli" - válaszolta egy másik felhasználónak, aki egy problémás kapcsolata miatt tett fel neki kérdést.

Megvannak a veszélyei

Bár elismerik, hogy jó tanácsokat képes adni a mesterséges intelligencia, a tendencia aggodalomra ad okot a szakértők szerint.

Nem mindenki engedheti meg magának a terápiát. Fotó: Getty Images.

"Képesek értelmes választ generálni. Jó volt látni, hogy olyan tanácsokat adnak, amelyeket egy terapeuta is adna" - nyilatkozta Dr. Olivia Uwamahoro Williams professzor, az Amerikai Mesterséges Intelligencia Tanácsadó Szervezet társelnöke. "Ugyanakkor nincs mögötte valós személy. Ezért a fő kérdésnek azt tartom, hogy kié a felelősség? Őszintén el kell ismernünk, hogy nem biztonságos: ha történik valami, kit fogunk felelősségre vonni?" - tette hozzá.

Azt is problémának tartja, hogy így szenzitív személyes információkat teszünk fel az internetre, amivel vissza lehet élni. Annak a veszélye is fennáll, hogy valaki félreérti a chatbot tanácsát, ami akár még nagyobb problémához vezethet. Mindez pedig arra vezethető vissza, hogy a mesterséges intelligencia, ahogy a neve is mutatja, mesterséges.

"Úgy gondolom, hogy a jövőben rengeteg módon le fog hagyni minket - beleértve a terapeutákat is - a mesterséges intelligencia. Arra viszont sosem lesz képes, hogy ember legyen. Márpedig a pszichológus és a páciens kapcsolata hatalmas tényező, sok pozitív változást idéz elő" - mondta a Health-nek Dr. Russell Fulmer professzor, az Amerikai Mesterséges Intelligenciai Tanácsadó Szervezet társelnöke.

Mit hozhat a jövő?

Felmerül a kérdés, hogy lehet-e valaha tényleg hasznos terápiás szempontból a mesterséges intelligencia. Ebben nincs teljes egyetértés a szakértők között. Dr. Bruce Arnow, a Stanford Egyetem pszichológusa és professzora szkeptikus: szerinte kétséges, hogy az MI valaha is elég fejlett lesz ahhoz, hogy ugyanúgy segítsen, mint egy "valódi" terapeuta. Fulmer és Uwamahoro Williams viszont úgy gondolják, egy hagyományos terápiának jó kiegészítése is lehet a mesterséges intelligenciával való konzultálás.

A chatbotok bárki számára elérhetők. Fotó: Getty Images

Vannak már olyan chatbotok, amelyeket kifejezetten mentális egészségügyi szempontok szerint fejlesztenek, mint például a Woebot Health és az Elomia. Utóbbinál például valódi szakemberek is közbelépnek, ha arra van szüksége az embernek. A Woebot alapító szerint pedig a mesterséges intelligenciájuk "klinikailag tesztelt terápiás módszereken" alapszik.

Fulmer ugyanakkor felhívja rá a figyelmet, hogy ezek a technológiák jelenleg is fejlesztés alatt állnak, ezért még korai lenne következtetéseket levonni belőlük. És bár egy chatbot jelenleg nem veheti fel a versenyt egy valódi terápiával, azt a szakértők is elismerik, hogy utóbbi drága, épp ezért kevesen férnek hozzá. A szakértők szerint épp azért annyiból mindenképp hasznos a dolog, hogy az ember az MI segítségével felmérheti, hogy van-e profi segítségre szüksége, de helyettesíteni még nem tudja vele azt.

"Egyelőre semmi sem képes átvenni egy valódi terapeuta szerepét. Az MI-nek ugyanakkor rengeteg információ a birtokában van, ezért képes hasznos tanácsot adni. De csak egy igazi, élő terapeuta tud valóban megismerni és személyre szabott segítséget nyújtani" - foglalta össze Fulmer professzor a jelenlegi helyzetet.

