A kedvenc sorozatod miatt is szoronghatsz

Érezted már úgy, hogy egy-egy rész megtekintése után feszültté válsz akkor is, ha éppen a kedvenc sorozatodról van szó? A Health egyik munkatársa többször tapasztalt szorongást egy-egy Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály epizód után, ezért dr. Carole Liebermann pszichiátertől kért segítséget a témában.

A szakember szerint valóban képesek szorongást és depressziót kiváltani a sorozatok, meglepő módon ezzel számolnak is a producerek.

Ez ellentmondásosnak tűnik, mivel látszólag nincs értelme újra és újra megnézni valamit, amitől rosszul érzi magát az ember. Mégis úgy vonzzanak ezek a történetek, mint az éjjeli lepkéket a fény. Mikor vége van egy résznek, a nézők megnyugodhatnak, ha az áldozatok életben maradnak, a bűnözőket pedig megbüntetik

- magyarázza Dr. Lieberman.

Ez fokozottan igaz az olyan szériák esetében, amelyek nemi erőszakot, gyilkosságot, terrorizmust mutatnak be, de olyan sci-fik esetében is megtapasztalható, mint a The Walking Dead vagy a Stranger Things.

Kutatások szerint viszont a fikciós sorozatoknál is rosszabb hatással vannak ránk a híradók, ahol nagyobb hangsúlyt fektetnek az erőszakra és a negatív eseményekre. Egy 2015-ös tanulmány szerint irányíthatatlan félelmet, stresszt, alvási gondokat tapasztaltak azok, akik sok híradót néztek.

Hiába visel meg egy-egy rész, általában mégis megnézzük a következőt. Fotó: Getty Images

A sorozatokban látott események pedig egyre valósághűbbek. "Az érzékeny, mély érzelmű, szorongó vagy depressziós emberekre nagyobb hatással vannak ezek a szériák. Különösen, ha a néző átélt olyasmit (például nemi erőszakot, vagy ha egy szerette erőszakos körülmények között halt meg), amit az adott részben lát, akkor még inkább a hatása alá kerül" - magyarázza dr. Leiberman.

Hogyan küzdhetjük le?

Ha semmiképpen sem akarunk lemondani a kedvencünkről, az általa kiváltott szorongást több módon is enyhíthetjük:

hagyjuk felkapcsolva a villanyt tévézés közben,

üljünk kényelmesen a kanapén,

nassoljunk,

simogassuk a háziállatunkat (ha van),

nézzük egy baráttal vagy családtaggal.

Dr. Lieberman még azt javasolja, hogy ne lefekvés előtt nézzünk olyasmit, ami érzelmileg felzaklathat, vagy megijeszthet, mert ezek a negatív behatások csak megnehezítik az elalvást.