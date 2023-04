Lélektani határon a fagylalt ára

A nyár egyik kedvenc édességéért is mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni az idei szezonban – hívta fel a figyelmet az Infostart cikke. Tavaly egy gombóc fagylalt átlagos ára 400-450 forint volt, de idén már 500 forintnál is drágább lehet egyetlen gombóc. Szakemberek szerint ez a drágulás más országokban is visszafogja a keresletet.

Európa-szerte drágul a fagylalt. Fotó: Getty Images

A fagylaltosok sem kockáztathatnak nagyobb áremelést

Erdélyi Dóra, a Magyar Cukrász Ipartestület elnökének előrejelzése szerint az energia- és alapanyagárak drágulása miatt 10-15 százalékos áremelkedés várható a szezonban. Emiatt 440 és 520 forint között lehet egy gombóc ára az idén. Ráadásul még ennél is nagyobb emelésre lenne szükség ahhoz, hogy az alapanyagok, illetve az energia drágulását a kereskedők kompenzálják.

További drágulás esetén azonban a vásárlók egy része inkább lemondana a fagylaltról. Mindez a profit és a jövedelmezőség rovására mehet, ráadásul veszélyeztetheti is a vállalkozások működését.

A lap egy 2018-as felmérést is idézett, amely szerint az akkori fagylalt gombóconként 320 forintba, vagyis nagyjából 1 euróba került, ami olcsóbb volt a Berlinben és Bécsben kiszabott, 1,4-1,5 eurós árnál. Magyarországon idén 10-15 százalék körüli emelést várnak, de Európában is drágulhat a fagylalt, mivel az alapanyagárak az Európai Unióban is jelentősen emelkedtek egy év alatt. A kereslet visszaesésének visszafogó hatása már Európa-szerte érzékelhető.

