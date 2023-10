Ijesztő adatot közölt az európai lakosságról a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint jövőre már több 65 év fölötti ember fog élni Európában, mint 15 év alatti. Összesen 53 ország adatait vizsgálták, beleértve olyanokat is, amelyek Közép-Ázsia részei is - írja a Phys.org.

"Ez a tendencia új társadalmi, gazdasági és egészségügyi kihívásokat jelent, amelyek miatt az egészséges öregedésre kell összpontosítani" - írták közleményükben. A hosszabb élettartam ugyanis általában szinonimája a romló egészségügyi állapotnak.

Több mozgás és kiegyensúlyozott étkezés révén lehet minél tovább megőrizni az egészséget. Fotó: Getty Images

A WHO az elöregedő társadalom hatásainak enyhítése érdekében olyan intézkedéseket sürgetett, amelyek "lehetővé teszik az idősek számára, hogy megőrizzék és javítsák fizikai és mentális egészségüket, függetlenségüket, társadalmi jólétüket és életminőségüket".

A szervezet szerint olyan lépésekre van szükség, amelyek növelik az idősek sportolási és kulturális tevékenységeit. Többek között a kiegyensúlyozott táplálkozással, heti legalább 150 perc mérsékelt testmozgással javíthatják egészségüket.