„Velem úgysem történik baleset a nyaralás alatt”

Egy hosszabb nyári utazás megtervezése meglehetősen időigényes folyamat – különösen külföldi utazás esetén. Noha sokan nem gondolnak rá, a tervezésbe érdemes bevonni a biztosítási kérdéseket, hogy ne érjen minket meglepetés. Már csak azért is, mert sok megkötött utasbiztosítás esetén a legrosszabbkor derül ki, hogy a biztosítás nem terjed ki az éppen szükséges egészségügyi vagy baleseti eseményre, így a biztosító nem tudja megtéríteni a külföldi egészségügyi szolgáltatás költségeit és a károsultnak kell mélyen a zsebébe nyúlnia.

léteznek speciális biztosítási csomagok csak a tengerparti nyaralásokra. Fotó: Getty Images

Kali József biztosítási szakértő szerint a jó biztosításhoz három kérdést érdemes tisztázni magunkban. „Hova utazunk, milyen közlekedési eszközzel, milyen vagyontárgyakat viszünk magunkkal. Fontos, hogy e szempontok alapján válasszuk ki a biztosítást, és ne csak az árat nézzük, hiszen nem mindig a legolcsóbb termék a legjobb számunkra” – hívta fel a figyelmet. Nem mindegy, hogy repülővel, autóval vagy vonattal utazunk, apartmanban vagy szállodában szállunk meg, esetleg búvárkodni, vízisízni vagy extrém sportolni szeretnénk, mert ezek mind befolyásolják a kockázatokat, így a biztosítás költségét is.

Tengerparti nyaralás: személyre szabott biztosítás

Az utazásbiztosítások általában lefedik a nyaralás során felmerülő leggyakoribb kockázatokat, káreseményeket. A határ a csillagos ég, árban és fedezetben is. A klasszikus utasbiztosítások leggyakoribb formái – poggyász-, betegség- és balesetbiztosítás – alapszintű kárenyhítést nyújtanak, míg a kiegészítő biztosítások magasabb igényeket elégítenek ki. Például léteznek speciális csomagok csak a tengerparti nyaralásokra, az extrém sportokra, vagy a külföldön igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokra. Lehet kiegészítő biztosítást kötni laptopra, hegedűre, e-kerékpárra, sőt, drónra is. Utóbbiak prémium biztosításnak számítanak, vagyis extra igényeket elégítenek ki, és itt biztosan nem fordulhat elő, hogy nincs fedezet mindenre – így a szakértő.

Ugyanakkor a kiegészítő biztosítások nagy előnye, hogy személyre szabottak, és teljes körű szolgáltatást nyújtanak. „Ha bekövetkezik a káresemény, éjjel-nappal felhívhatjuk a biztosító magyar telefonszámát, akik minden terhet levesznek a vállunkról. Baleset esetén megszervezik a mentést, a szállítást, a kórházi ellátást. Az orvosi ellátás számláját a biztosító kapja meg, így fizetés nélkül távozhatunk a kórházból, még a költségeket sem kell megelőlegezni” – mondta Kali, aki hozzátette: a biztosítók mindig az ügyfélnek legjobb egészségügyi ellátásra törekednek. Általában magánegészségügyi szolgáltatókkal (kórházakkal, betegszállítókkal) állnak kapcsolatban, és amíg az állami mentő a legközelebb elérhető állami kórházba szállítaná a beteget, a biztosító a legjobb helyet, ellátást szervezi le.

Napi 1600 forint

Kali szerint akkor érdemes kiegészítő biztosítást választani a klasszikus mellé, ha úgy érezzük, hogy a nyaralásunk természete ezt megköveteli (például extrém sportolunk), illetve ha nagycsaládosok vagyunk.

Egy 4 tagú család utasbiztosításának költsége átlagosan napi 1600 forintra jön ki. Ebben a klasszikus, teljes körű poggyász-, betegség- és balesetbiztosítás mellett egy tengerparti kiegészítő is szerepel például rosszullét, napszúrás, fogfájás, leégés, medúzacsípés, strandbalesetek esetére. - mondta a szakértő.



E mellett érdemes megfontolni a sztornó biztosítás kötését is. Ez akkor lép életbe, ha valami miatt mégsem tudunk elutazni, de már voltak kiadásaink az utazással kapcsolatban, és ezeket nem tudnánk máshonnan visszakapni. Például megvettük a repülőjegyet, az autópálya-matricát, a jetski bérletet, kifizettük az apartmant, a koncertjegyet. Ennek biztosítási költségét ugyanakkor nehéz beárazni, hiszen az árképzés a nem visszatérítendő programok értékén alapul.

A jetski extrém sportnak számít a biztosítóknál. Foró: Getty Images

Hol, hogyan érdemes megkötni?

A kiszemelt biztosítást többféleképpen megköthetjük: online módon – alkuszoknál, biztosítónál –, utazási irodáknál, illetve személyesen is. A szakértő azt tanácsolja, hogy a kedvezmények miatt első körben annál a biztosítónál érdemes tájékozódni, ahol már ügyfelek vagyunk. Például ahol a lakásbiztosításunk van, mert így jelentős kedvezményeket kaphatunk.

A családosoknak önmagában kedvezményeket kínálnak a biztosítók, bár ezzel ajánlott körültekintően eljárni, mivel a szakértő szerint, az online biztosításkötés esetén az ajánlatok nem eléggé specifikusak és személyre szabottak. „Néhány biztosító felülete nem igazán tudja kezelni a családtagokat. A 2 gyerek, 2 felnőtt felállás helyett automatikusan 4 személyre adnak ajánlatot, ami nyilvánvalóan drágább” – így Kali.

Utazási irodáknál is köthetünk némi kedvezménnyel biztosítást, akik erősen ajánlják is ezt, és az utasok meg is kötik. Charteres utazási irodák tájékoztatása szerint a szervezett, úgynevezett csomagtúrák esetén az utasok 90 százaléka elfogadja a felkínált sztornó-biztosítást a baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás mellett. Illetve, aki nem köt ilyet, azért teszi, mert már van máshol kötött biztosítása.

Milyen balesetek a gyakoriak?

Utazási irodák tapasztalatai szerint, a „szokásos” nyári balesetek a következők: napszúrás, leégés, alkoholos italok napon történő fogyasztása miatti problémák, kisebb ficamok, rándulás, néha egy végtagtörés. Mindegyik probléma általában olyan, ami figyelmetlenségből ered és nem köthető kimondottan az úti célhoz, vagyis bárhol előfordulhat bárkivel – hangsúlyozták.

Kali praxisában sokféle káresemény fordult már elő, szerinte a fentiek mellett a gyomorrontás és a lopás a leggyakoribbak nyáron. A gyomorrontásra sokan legyintenek, de nem árt tudni, hogy súlyosabb formájában elhúzódó hányással, hőemelkedéssel járhat, amelynek gyakran három napos, infúziós kórházi kezelés lehet a vége. Természetesen extrém esetek is elfordulnak, például agyrázkódás, mert motorcsónakkal áthajtanak a fején, vagy gerinctörés, mert lezuhan az ejtőernyővel, illetve nyakcsigolya-sérülés a tengerparti csúszdán. Utóbbi eset Horvátországban történt, ahol a biztosító 1 millió 54 ezer forintnyi eurót fizetett ki a horvát kórháznak az egészségügyi ellátásért, illetve a magán betegszállítóknak a biztosított Magyarországra szállításért.

A szakértő szerint egyébként az átlagos kárérték utasbiztosításnál 300 ezer forint körül van. Például ennyibe kerül egy gyomorrontás kórházi kezelése Görögországban vagy egy laptop átlagos ellenértéke. A magyar családok egyébként is az apartmanokat keresik külföldön, ahol a szállodákhoz képest talán nagyobb a lopás kockázata, így nem árt erre is figyelni.

Egy négytagú család teljes körű utasbiztosítása átlagosan napi 1600 forintba kerül. Fotó: Getty Images

COVID-ra is lehet?

A szakértő szerint nem mehetünk el a COVID-19 fertőzés mellett. Noha a járvány lecsengőben van, a külföldi nyaralásnál erősen foglalkoztatja az embereket a biztonság kérdése. Erre kiváló megoldás lehet a sztornó és COVID-19 fedezet biztosítás kötése, amely nemcsak az utazás előtti, hanem az utazás alatti megbetegedésre is kiterjed. „Ha megfertőződöm és karanténba, kórházban kell mennem, de lekötött programjaim, költségeim vannak, a biztosító ezt is kifizeti, csakúgy, mint a kórházi költséget” – tette hozzá.

Kali kiemelte: ha gyorsan szeretnénk tájékozódni, de nincs időnk erre, érdemes biztosítási szakértőhöz fordulni, aki igényeinknek megfelelően, minden részletre kiterjedő ajánlatot állít össze. Ráadásul a személyes tanácsadás nem drágább, mert a közvetítő jutalékát a biztosító fizeti. Vagyis a tanácsadó nemhogy drágítja, hanem csökkenti a kockázatokat, a költségeket. Plusz, jelentős hozzáadott értékkel is bír, például akár ő is elérhető, ha külföldön baleset ér minket.