Újra divat a kempingezés? Mutatjuk, hogyan vágjunk bele

A növekvő szállásárak egyre több embert és családot tántorítanak el a hosszú nyaralásoktól. Ráadásul minél többet várunk a foglalással, annál szűkebbek a lehetőségeink: egyes népszerű úti célokra a csúcsidőre már csak a nagyon drága szobák érhetők el, és van, hogy azok is csak 1-2 éjszakára szabadok még. Ez azonban nem jelenti azt, hogy le kell mondaniuk a nyári kikapcsolódásról mindazoknak, akik nem tudnak mélyen a zsebükbe nyúlni, vagy akik szeretnek az utolsó pillanatban dönteni.

Talán nem véletlen, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt a kempingezés népszerűsége. Ez a lehetőség ugyanis jóval olcsóbb, mint egy szállodai szoba vagy egy különálló apartman bérlése. A kempingezés emellett sokkal nagyobb szabadságot is ad nekünk. Ha például az első néhány nap után már másra vágyunk, akkor egyszerűen sátrat bontunk, és megyünk tovább, egy szimpatikusabb helyre. Vagy, ha az időjárás húzta keresztül a számításainkat, akkor sem bukunk nagy pénzösszeget azzal, ha inkább hazamegyünk, és visszatérünk máskor. A mai, pittyegő és villódzó elektronikai kütyüktől hemzsegő, stresszel átitatott életünkben ráadásul igazi felüdülést jelenthet felfedezni a természetet és a „nomád” életformát, legalább egy rövid időre.

Tény azonban, hogy ha egy sátorban vagy egy lakókocsiban szeretnénk eltölteni több napot vagy hetet, akkor arra jobban fel kell készülnünk, mint a szállodában való pihenésre. Az alábbiakban bemutatjuk leghasznosabb tanácsainkat, amelyeket betartva biztonságos és élvezetes lehet a kempingezés.

A biztonságos és élvezetes kempingezéshez érdemes megfogadni néhány tanácsot. Fotó: Getty Images

Bevásárlólista kezdő kempingezőknek

Az első lépés, hogy beszerezzünk mindent, amire szükségünk lesz a kempingezés során. Az alapfelszerelések közé tartozik a sátor, a polifoam vagy felfújható matrac, és a hálózsák. A sátoron nem érdemes spórolni, válasszunk jó minőségű és kellőképpen tágas darabot. Matracból akkorát vegyünk, hogy kényelmesen elférjünk rajta – mindannyian. Hálózsákból elérhető 2 személyes változat is, de a kisgyerekeknek mindenképpen legyen sajátjuk. Készüljünk néhány plusz polár takaróval is, ha nagyon hidegek lennének a hajnalok – ezeket viszont érdemes egy nejlonzsákban tárolni, hogy ha esetleg beázik a sátor, a pokrócok akkor is szárazak maradjanak. Érdemes beszerezni mindenkinek egy zseblámpát is, és mindenképpen vigyünk ezekhez plusz elemeket is. Egy hordozható töltő is jól jöhet.

Extra tippek

Érdemes még otthon kipróbálni, hogyan kell felállítani és összecsukni a sátrat, hogy ne a helyszínen bosszankodjunk rajta, ha az elképzeltnél hosszabb időbe telik értelmezni a mellékelt útmutatót. A matracot is fújjuk fel otthon és jól nézzük át, sértetlen-e, hogy ne a nyaralás kezdetén derüljön ki, ha esetleg lyukas és ereszt. Ha pedig vonattal vagy busszal tervezünk utazni, akkor jól gondoljuk át, hogy mit viszünk magunkkal, és mindenből válasszuk a lehető legkönnyebb és legkisebbre összehajtható darabot.

Bepakolásnál mindenképpen a kényelmes ruhákat és cipőket részesítsük előnyben, és mindenből eggyel többet vigyünk magunkkal, mint amennyi napra utazunk. Váltócipő is legyen nálunk, ha esetleg az egyik beázna, de az is jó választás, ha viszünk magunkkal néhány flakon impregnáló spray-t. Próbáljunk minél helytakarékosabban pakolni: a váltócipőbe például mehetnek a zoknik, a ruhákat pedig egymásba hajtogatva tekerjük fel.

Sok múlik a helyszínválasztáson

Elsőként mindenképpen hazai helyszínt javasolt kitűzni úti célként – szerencsére van bőven választék Magyarországon a kempingező helyekből. Járjunk utána, hol milyen lehetőségek vannak, illetve megfelel-e minden igényünknek a kinézett hely. Nem mindegy például, hogy van-e autónk (vagy jogosítványunk, hogy legalább bérelhessünk autót az utazás idejére) – ha nincs, akkor első körben a lakhelyünk közelében lévő kempingeket ajánlott felfedezni. Kocsival érkezve pedig olyan helyet válasszunk, ahová be is hajthatunk, és parkolni is tudunk a sátrak mellett.

Nézzünk utána a helyszín felszereltségének is. Ha vannak fa asztalok, székek, padok, akkor máris megspóroljuk a kempingező bútorok költségét, és cipekedni is kevesebbet kell. A sátrat a vizesblokkok közelében érdemes felverni. Derítsük ki, hogy a közös konyhában van-e rezsó, vízforraló, mikrohullámú sütő és hűtő – sok helyen ezek mind elérhetők. Van, ahol mosógép is van, illetve egyes helyeken papírtányérokat, valamint eldobható poharakat és evőeszközöket is biztosítanak a kempingezőknek. Kérdezzünk rá mindenképpen az áramhasználat feltételeire, valamint arra is, hogy vannak-e ivókutak a kemping területén, illetve iható víz folyik-e a vizesblokkok csapjából.

Tipp: Ha nincs sátrunk és venni sem szeretnénk, esetleg inkább a lakókocsit próbálnánk ki, akkor jó hír, hogy egyes kempingekben ezek bérlésére is van lehetőség, ráadásul nem is horror áron.

A legjobb „túlélő tippek”

Mielőtt útnak indulunk, mindenképpen nézzük meg az időjárás-előrejelzést az adott térségre vonatkozóan. Ha viharos éjszakákat jósolnak, akkor jól gondoljuk át, hogy így is bevállaljuk-e a sátorozást – főleg, ha gyerekkel megyünk. Ha csak kisebb esőre, záporra van kilátás, akkor bátran vágjunk bele a kempingezésbe, viszont érdemes megfigyelni, hogy alulról vagy az illesztéseknél beázik-e a sátor. Ha igen, akkor jó szolgálatot tehet a szigetelőszalag, a gyakorlottabb fesztiválozók pedig gyakran nagy méretű szemeteszsákokkal bélelik ki belülről a sátrukat, hogy megóvják ruháikat és a hálózsákjukat a becsorgó víztől. Ha szeles az idő, akkor a táskáinkat tegyük be a sátorba nehezékként, amíg nem vagyunk bent, így nem borítja fel a szél. Öreg fa alá pedig inkább ne telepedjünk le – főleg, ha viharra, villámlásra is készülni kell az időjárás-jelentés szerint.

Az időjárás jelentette kihívások mellett számolnunk kell a rovarokkal, az erős UV-sugárzás veszélyeivel, és a kisebb sérülésekkel is, mert ezek is könnyen beárnyékolhatják a pihenést. Legyen tehát nálunk egy „túlélőcsomag” az alábbiakkal:

szúnyog- és kullancsriasztó,

kullancskiszedő csipesz,

rovarcsípésre való krém,

antihisztamin allergiás reakciók ellen,

naptej (legalább 15-ös faktorszámú, gyerekeknek 30-as),

napszemüveg (erős UV-szűrővel),

fejfedő,

legyező vagy mini elemes ventillátor,

újratölhető kulacs (esetleg néhány palack ásványvíz),

sebfertőtlenítő,

sebtapasz (legetőleg vízálló),

kötszer.

Ismert allergia esetén jó, ha van nálunk egy EpiPen, illetve bármilyen alapbetegségünk is van, semmiképpen se felejtsük otthon a rendszeresen szedett gyógyszereket. A kézfertőtlenítő, a vécépapír, a zsebkendő, a mosogatószer, a bicska, a konzervnyitó és a gyufa szintén alapdarabok egy ilyen kiruccanáshoz. A telefonunkon, bankkártyánkon és némi készpénzen túl nem javasolt nagy értékeket magunkkal vinni, a személyes iratainkat és tajkártyánkat viszont mindenképpen tegyük el.

Az alapvető eszközök és kellékek mellett viszont jusson hely a táskában vagy a csomagtartóban azoknak a dolgoknak is, amelyek a szórakozásunkat, kikapcsolódásunkat szolgálják. Vigyünk egy listát a közelben lévő látványosságokról; egy térképet, amelyen előre bejelöltük a legjobb túraútvonalakat; könyveket, rejtvényújságokat, kártyajátékokat, sporteszközöket. Mindenképpen legyen nálunk törölköző és papucs is, de ha fürdőzni is tervezünk, a fürdőruha se maradjon otthon. Ha pedig gyerekkel utazunk, mindenképpen csomagoltassuk el vele kedvenc plüssállatát és társasjátékát, és ha a kicsi még fél a sötétben, akkor valamilyen éjjeli fényt is vigyünk magunkkal.

Egyéb jó tanácsok

Jól gondoljuk át, milyen ételeket viszünk magunkkal. Az élelmiszer-eredetű fertőzések elkerülése érdekében csak tartós, a nagy meleget is kibíró fogásokat válasszunk, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy lesz lehetőségünk hűtőszekrény használatára. Az étkezések után pedig bizonyosodjunk meg arról, hogy nem hagyunk szanaszét ételmaradékokat, amellyel odavonzhatjuk a hangyákat és az erdei állatokat.

Ha tüzet rakunk, az legalább 4-5 méter távolságra legyen a sátraktól. Csak a kijelölt tűzrakó helyeken rakjunk tüzet, és a lángokat sose hagyjuk felügyelet nélkül. Indulás vagy elalvás előtt pedig mindenképpen oltsuk el a tüzet. Ha a tűz már kialudt, de a parázs még pislákol, akkor azokra is mindenképpen öntsünk egy kis vizet, nehogy a szél újra belobbantsa a lángokat, amíg alszunk vagy túrázunk.