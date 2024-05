Újabb turistaparadicsomban elégelték meg a látogatóáradatot

Jaime Martínez polgármester elmondta, nem adnának engedélyt újabb ingatlanok turisztikai célú bérbeadására, mivel a mintegy 450 ezer lakosú városban több mint 50 ezer szálláshely található. A város bizonyos turisztikailag zsúfolt területein, mint például a Paseo Marítimo vagy a Playa de Palma szakaszán, mérsékelnék az éjszakai szórakozóhelyek, bárok számát úgy, hogy új kérelmeket nem hagynának jóvá a megszűnő létesítmények helyén sem.

Mallorca fővárosában egyre több feszültséget okoz a tömegturizmus. Fotó: Getty Images

Emellett korlátozást vezetnének be a kikötőbe érkező szállodahajókra is – akár számuk, akár méretük felső határának megszabásával. A városba kiránduló utasoknak pedig belépti díjat kellene fizetniük. Tengerjáró hajókkal évente nagyjából 1,9 millióan érkeznek Palmába. Az elképzelések szerint kvótát állapítanának meg a belvárosba behajtó bérautók számára, ahogy a csoportos idegenvezetések limitálása is szerepel a tervek között.

Az intézkedések többsége még nem érintené az idei turisztikai szezont. A múlt hétvégén 10 ezer ember tüntetett a tömegturizmus ellen Palma városában. Amiatt tiltakoztak, hogy a túl sok látogató tönkre teszi a várost, ellehetetleníti a helyiek életét, a bérlakások pedig megfizethetetlenek a turisztikai célú kiadások miatt. A szigetek kormánya egy új turisztikai modell kidolgozásával orvosolná a problémát.

Belépődíjat szedne a turistáktól egy svájci falu, Lauterbrunnen. A településen kevesebb mint 800 ember lakik, az utcák és utak mégis zsúfolásig megtelnek a turistaszezonban.

A spanyol statisztikai hivatal (INE) adatai szerint tavaly Katalónia után a Baleár-szigetekre utazott a legtöbb külföldi turista, több mint 14 millióan. A térség GDP-jének 45 százaléka ebből az ágazatból származik.