Belépődíjjal szabadulna a turistáktól egy svájci falu

A festői szépségű svájci hegyvidék rengeteg turistát vonz Lauterbrunnenbe. A völgy számos látványossággal szolgál, beleértve Európa legmagasabb szabad vízesését, a 270 méter magas Staubbach-vízesést is. A faluban kevesebb mint 800 ember lakik csupán, az utcák és utak mégis zsúfolásig megtelnek szezonban járókelőkkel és autókkal. A helyieket pedig mind a kiránduló tömeg által hátrahagyott szemét, mind az elszálló bérleti költségek érthetően aggasztják – írja a CNN.

A svájci Lauterbrunnen egyre nehezebben viseli a falut elözönlő turistákat. Fotó: Getty Images

A település önkormányzata a helyzet megoldása érdekében felállított egy munkacsoportot, amelynek feladata, hogy módot találjon a turistaáradat visszaszorítására. Így merült fel az ötlet, hogy más hasonló helyzetben lévő, felkapott turisztikai célpontokhoz hasonlóan Lauterbrunnenben is belépődíjat vezetnének be azok számára, akik autóval érkezve egynapos kirándulást terveznek a környéken. Azok, akik tömegközlekedéssel érkeznek, illetve akik a helyi szálláshelyeken megszállnak, mentesülnének a fizetési kötelezettség alól. Az önkormányzat 5 és 10 svájci frank, átszámítva mintegy 2 és 4 ezer forint körüli belépődíjban gondolkodik, amelyet egy okostelefonos applikáción keresztül lehetne befizetni.

Világszerte több mint 60 turistaparadicsom vezetett már be hasonló intézkedést, beleértve az olaszországi Velencét is, ahol egy pilotprogram keretében idén április végétől július közepéig 5 eurót (körülbelül 1900 forintot) kell fizetnie minden látogatónak, aki reggel 8 és délután 4 óra között érkezik a városba, majd még aznap távozik is. Kivételt ez alól csak a helyi lakosság és a Velencében születettek jelentenek, valamint azok a turisták, akik helyben szállnak meg. Utóbbiak a szállásdíj részeként ugyanis eleve fizetnek éjszakai illetéket.