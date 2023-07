Nyaralás alatt mindig megbetegszel? Meglepő oka lehet

Az úgynevezett nyaralási betegség egyik lehetséges magyarázata az immunrendszer és a stressz összefüggése. A mindennapi „mókuskerék” hatására fennálló krónikus stressz ugyanis – számos egyéb funkció mellett – gátolja a gyulladásokért felelős immunválaszt. Amikor viszont ez a stressz-szint megváltozik, beindulnak a gyulladásos folyamatok, és felszínre kerülhet a betegség – olvasható a Semmelweis Egyetem friss cikkében.

Lehetséges, hogy már pár nappal előbb bennünk bujkált a kór, de valahogyan kezeltük a tüneteket, viszont amikor kicsit leengedünk, addigra kerül a betegség lefutása a nehezebb fázisba. Statisztikák szerint a legjellemzőbbek ilyenkor a felső-légúti, influenzaszerű tünetek, valamint a fáradtság és a migrénes fejfájás – magyarázta Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa.

Már az utazás megtervezése is stresszforrásnak számít

A szakember szerint az is gyakran előfordul, hogy a munkahely miatti alapvető gondterheltségre az utazás tervezésével járó feszültség is rárakódik. Így tehát egy már eleve halmozottan stresszes állapotban indul útnak az ember, mindez pedig igencsak negatívan hat az immunrendszerre. Az utazás előtt és közben ráadásul olyan helyeken – például bevásárlóközpontban vagy repülőtéren – is megfordulhatunk, ahol fokozottabban ki vagyunk téve a fertőzésveszélynek.

Ha csökken a stressz-szint, hirtelen a felszínre tör a lappangó betegség. Fotó: Getty Images

Stresszfaktorok a nyaralás alatt

A nyaralással kapcsolatos leggyakoribb stresszforrásokat az alábbiak jelentik:

a családtagok különböző igényeinek összehangolási nehézsége (amikor már azt is nehéz eldönteni, hogy hova utazzunk és mennyi programot szervezzünk);

erőn felüli anyagi teher vállalása;

a kényszer, hogy kötelezően jól érezzük magunkat;

nem tudjuk elengedni a mindennapi szerepet, ezért nem tudunk igazán kikapcsolódni (ez főként a nőkre, családanyákra jellemző);

folyamatosan alkalmazkodni kell valakihez (mert például nagyobb társasággal utazunk);

nem figyelünk arra, hogy minden korosztálynak szervezzünk neki tetsző programokat;

túltervezzük az utazást, a nyaralás minden percét beosztjuk;

az okoseszközök használata körül viták alakulnak ki.

Fontos megjegyezni, hogy mindenkinek az a legjobb nyaralás, amely neki a legpihentetőbb. Ezért tehát nem is érdemes a mi utazásunkat összehasonlítgatni a közösségi médiában látott képekkel. Papp Zsuzsanna emellett arra az érdekes tendenciára is felhívta a figyelmet, hogy ősszel, a nyaralások után ugrásszerűen magasabb a beadott válókeresetek száma. Ez azzal függhet össze, hogy sok pár részéről elvárás, hogy bár egész évben veszekszenek, a nyaraláson majd lesz idejük minőségi időt együtt tölteni és elsimítani a konfliktusokat. Irreális elvárás azonban, hogy a hónapok alatt elhidegült felek újra egymásra találjanak egy néhány napos üdülés során.

Mi az a vakációs fejfájás és mi válthatja ki?

Alig várod, hogy végre kiszakadj a szürke hétköznapokból és elutazz valahová, de a fejfájás keresztülhúzza a számításaidat? Ez a forgatókönyv sajnos gyakrabban megvalósul, mint elsőre gondolnád, a főszerepet pedig az úgynevezett vakációs fejfájás játssza.

A szemléletváltás a kulcs

A szakember szerint szemléletváltással és okos szervezéssel sokat tehetünk az utazás körüli stressz csökkentéséért. Sokkal nyugodtabb lesz például az indulás, ha nem hagyunk mindent az utolsó pillanatra. Szánjuk tehát elég időt a csomagolásra és az előkészületekre is. Továbbá a megfelelő stresszkezelésről egész évben gondoskodnunk kellene.

Ha ezekre odafigyelünk, nagyobb eséllyel lesz a családi nyaralás valóban életre szóló élmény, amely erősítheti az összetartozás érzését. A szép emlékek pedig átsegíthetnek bennünket a lelkileg megterhelőbb időszakokon.