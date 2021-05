Nagy drágulás jöhet a népszerű üdülőparadicsomokban

A felkapott üdülőparadicsomok esetében akár 10-15 százalékos áremelkedés is elképzelhető, de akciókkal is csábítják az utazókat - nyilatkozta az ATV Híradónak Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró. Bár szerinte a belföldi turizmus július-augusztusban akár a tavalyi rekordot is megdöntheti, a klasszikus 600 ezer fős horvátországi látogatószámot nem fogjuk elérni - annak ellenére, hogy úgy véli, Horvátország lesz a legnépszerűbb úti cél, majd Görögország, végül Olaszország.

Ezekbe az országokba szabadon utazhatunk

Magyarország egyébként Horvátországgal, Szerbiával, Montenegróval, Szlovéniával és Bahreinnel kötött megállapodást az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről - az itthon felhasználásra kerülő valamennyi vakcinával történt oltás esetében -, valamint egymás állampolgárainak beengedéséről. Ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok a fenti országokba - védettségi igazolvány birtokában - szabadon utazhatnak.

Minél előbb intézzük a foglalást

Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője azt mondta az ATV Híradónak, hogy a turizmusból élő mediterrán országok zöme biztosan elfogadja majd a védettségi igazolványt, ezért érdemes minél előbb lefoglalni az utakat. Kitért rá: Nyugat-Európából és a skandináv országokból nagyon komolyan megkezdődtek a lekötések, ezért várhatóan kevesebb hely lesz.

