Még jobban megéri majd biciklire ülni

A MÁV-Volán Csoport fenntarthatósági célkitűzései között nagy szerepet kapott a kerékpárszállítás feltételeinek folyamatos javítása a közösségi közlekedési eszközökön. A kerékpáros turizmus támogatásával a vállalatcsoport célja a fenntartható közlekedési módok népszerűsítése, és ezzel a környezeti terhelés jelentős csökkentése.

Gőzerővel dolgoznak itthon is a kerékpáros turizmus fellendítésén. Fotó: Getty Images

Így már a Mátrába is könnyebb eljutni kerékpárosként

A MÁV-Volán Csoport 2021-ben indította el azt a szolgáltatását, amely lehetőséget biztosít egyes autóbuszjáratokon a kerékpárok szállítására. Az első évben a Mátrába, majd a következő évben a Tisza-tó irányába is közlekedtek ilyen járatok, ezekre a turisztikailag kiemelt régiókba ugyanis vonattal nem tudnak eljutni a kerékpárosok – ismertette Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár.

A szolgáltatás minőségének javítása kiemelt cél. Ennek része a május elsején bevezetendő megyei bérletrendszer, amely kedvező árával a remények szerint népszerű lesz az utazók körében. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a közösségi közlekedés versenyképes alternatíva legyen, és egyre többen vegyék igénybe – hangsúlyozta Mosóczi László, a MÁV-Start vezérigazgatója. A megyei bérletekkel kapcsolatban megemlítette azt is, hogy hétfőn indult a bérletek értékesítése a MÁV applikáción, kedd éjfélig pedig már 1800 ilyen bérletet adtak el.

4-8 kerékpár is utazhat egy vonaton

A MÁV-Start az utóbbi években 92 IC plusz kocsit, 40 KISS emeletes és 123 FLIRT motorvonatot szerzett be. Ezek mindegyikén minimum 4-8 kerékpár szállítására van lehetőség. A Mátra felé irányuló turizmus fellendítése érdekében bevezették április elején a Mátra 24 napijegyet is, amely 24 órás korlátlan utazást biztosít a MÁV és a Volán járatain. A kerékpárjegyek egyébként idén sem drágultak. A MÁV applikáción keresztül megvásárolt jegyekre viszont eleve 10 százalék kedvezményt kap az utazó.

A kombinált zöld közlekedés része az is, hogy az elővárosi vasútvonalak mintegy 80 állomásán összesen 4000 kerékpár tárolására van lehetőség a B+R parkolókban. „A tapasztalat azt mutatja, hogy a fejlesztéseket a kerékpárosok hamar felfedezik és használják, az ő javaslatukra vezették be a Volán egyes járatain is ezt a szolgáltatást” – fűzte hozzá Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

