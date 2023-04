Menj túrázni, bámulatos hatásai lehetnek

A rendszeres testmozgás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Sokakat eltántorít azonban ettől, hogy azt gondolják, csak a hosszú, fárasztó edzések számítanak mozgásnak. Pedig már a rendszeres sétálással is rengeteget tehetünk egészségünkért – és már szerencsére az időjárás is van olyan kegyes hozzánk, hogy bátrabban belevághatunk hosszabb-rövidebb túrákba is.

Tényleg gyógyítja a lelket a kirándulás?

Sokszor hallhattuk már, hogy egy séta néha csodákra képes, hiszen gyógyítja a lelket, valamint kikapcsolja az elmét. De vajon milyen hatással van ránk valójában a kirándulás, és mit tehetünk azért, hogy kihozzuk a maximumot a szabadban töltött időből? Mutatjuk.

Ezért jó a rendszeres gyaloglás

A természet közelsége kikapcsol és feltölt minket, de ezenkívül számos egészségügyi előnye is van a rendszeres gyaloglásnak, túrázásnak. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) alábbi, a közelmúltban megosztott infografikája is.

Használd tehát ki a jó időt, és sétálj hetente többször a természetben. Az egészséged hálás lesz érte!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!