Koronavírus: így védené meg a reptér az utasokat

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője szerdán azt közölte az MTI-vel, hogy minden, az utasok által használt területet és a kiszolgáló személyzet által használt tereket is folyamatosan fertőtlenítik, a terminál épületét szellőztetik. Kézfertőtlenítőket helyeztek ki, a jegykezelésnél, utasbiztonsági és útlevél-ellenőrzésnél padlómatricákkal jelölik ki a másfél méteres távolságot, több munkakörben pedig előírták a kötelező maszkviselést.

Többféle óvintézkedést is bevezetnek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Fotó: Budapest Airport/Facebook

Másfél méteres távolság és védőmaszk

A Budapest Airport arra kérte az utasokat, hogy kísérők nélkül lépjenek be a repülőtér területére, ügyeljenek a másfél méteres távolság betartására, és használjanak védőmaszkot. Emellett javasolják az online utasfelvétel, és az önkiszolgáló poggyászfeladó rendszer használatát.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy Magyarország területére az érvényben lévő kormányrendelet alapján továbbra is csak magyar állampolgárok, valamint az Európai Gazdasági Térség (Európai Uniós tagállamok, Svájc és Norvégia) magyarországi tartózkodásra jogosult állampolgárai léphetnek be, akik ezt a jogukat tartózkodási kártyával igazolják.

A Wizz Air kedden jelentette be, hogy tervei szerint május elejétől 16 budapesti útvonalon indítja el járatait.

