Koronavírus: így sétálunk a járvány idején

Új-Zélandtól Írországig számtalan országban kezdtek jobbnál jobb, újszerű megoldásokkal alkalmazkodni a koronavírus-járvány miatt megváltozott élethelyzethez - olvasható a bkk.hu-n. A közlekedési közszolgáltató vállalat gyűjtése alapján mi is bemutatjuk, hogyan próbálják biztonságosabbá és vonzóbbá tenni a gyaloglást a tömegközlekedési eszközök helyett.

Séta közben is fontos a távolság

Írország fővárosában, Dublinban például burkolatfestéssel emlékeztetik az embereket arra, hogy sétálás közben is meg kell tartani egymás között a biztonságos távolságot - ezzel ugyanis csökkenteni lehet a koronavírus esetleges terjedésének esélyét.

Ilyen felfestésekkel emlékeztetik Dublin lakóit a távolságtartásra. Fotó: Pheonix Park

Az ír főváros közepén található, 707 hektáros Phoenix Park járdáin számos ilyen ideiglenes jelölés jelent meg. Ez egy olcsó és könnyen megvalósítható módszer, amellyel biztosítható, hogy a városlakók sétálás közben se feledkezzenek meg a koronavírus-fertőzés megelőzésének egyik legfontosabb pontjáról. A remények szerint a közeljövőben több ír város is alkalmazza majd a figyelemfelhívás ezen módját.

Fókuszban a gyalogosok

A gyalogosok Brüsszelben is nagyobb figyelmet kaptak a koronavírus-helyzet közepette. A belga szakemberek a közlekedési lámpák átprogramozása mellett döntöttek, így 100 kereszteződés lámpáit állították át úgy, hogy azok működése ne az autókhoz, hanem a gyalogos és kerékpáros forgalomhoz igazodjon inkább. Emellett azoknál a gyalogátkelőhelyeknél, ahol az átkelési szándékot egy gomb megnyomásával kell jelezni, most automatikusan, érintés nélkül is zöldre váltanak a lámpák. Így csökkenti lehet annak esélyét, hogy várakozás közben a gyalogosok feltorlódjanak a zebráknál, ráadásul nem kell megérinteni a gombot, amit korábban már több százan megfoghattak.

Az új-zélandi Aucklandben újraosztották a sávokat. Fotó: Új-Zéland kormánya

Nagyobb teret kaptak a járókelők

A koronavírus-járvány miatt az emberek többsége az elmúlt 2-3 hónapot főként otthona biztonságában töltötte. Ezért amikor az élet kezd visszatérni a normális kerékvágásba, a lakók pedig újra birtokba veszik az utcákat, akkor nehéz megtartani az előírt távolságot, ha ugyanannyi hely áll a járókelők rendelkezésére, mint korábban.

Mivel a legtöbb helyen az utak szélessége adott, a közlekedési szakembereknek egy kompromisszumos megoldást kellett keresniük - ezt pedig az új-zélandi Aucklandben meg is találták: egyszerűen újraosztották a sávokat. A Budapest méretű városban nagy virágládákkal biztosítják a nagyobb, védett sétáló övezeteket a lakóknak.

