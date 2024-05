Kiderült, hova utazna idén nyaralni a legtöbb magyar

A magyar lakosság csaknem kétharmada szokott változó rendszerességgel külföldön kikapcsolódni, valamivel több mint egynegyede ezt legalább egyszer minden évben megteszi – derült ki a Groupama Biztosító és az OTP Bank megbízásából, az NRC Piackutató által készített országos reprezentatív kutatásból. Konkrét úti célja idén nyárra – csakúgy, mint tavaly – a megkérdezettek 30 százalékának van. Náluk Horvátország egyre meggyőzőbb fölénnyel vezeti a népszerűségi listát: a megelőző évhez képest másfélszeresére, 22-ről 31 százalékra ugrott azoknak a válaszadóknak az aránya, akik kész tervek birtokában déli szomszédunknál pihenik ki magukat a nyáron. Olaszország a második a rangsorban, a harmadik helyen Ausztria áll, Görögország a negyedik.

A magyar turisták körében Horvátország a legnépszerűbb külföldi úti cél. Fotó: Getty Images

A könnyű elérhetőség felértékelődő szerepét az úti célok kiválasztásában jól mutatja, hogy miközben a szomszédos Ausztria előrébb lépett a ranglistán, addig Spanyolország jelentősen visszaesett. Idén feleannyian terveznek spanyol utat, mint egy évvel korábban. A gyermekekkel utazóknál a tengerparti kikapcsolódás, a gyermekteleneknél a városlátogatás a legjellemzőbb időtöltés, de a természetjárók aránya is meghaladja a 25 százalékot.

Sokan autóval vágnak neki a külföldi útnak

A válaszadók 57 százaléka legtöbbször autóval utazik. Ezt követi a repülős, majd a vonatos és buszos utazások száma. Érdekesség, hogy a budapestiek körében a repülőgép a legnépszerűbb közlekedési eszköz külföldi nyaralásnál: a fővárosból másokhoz képes harmadával többen választják valamelyik légitársaságot, mint négykerekűjüket, és hasonlóan a vonatos utazás is jóval népszerűbb a fővárosiak körében. Mindez azt mutatja, hogy ha van megfelelő alternatíva, azaz van a közelben repülőtér vagy nemzetközi járatokat indító vasúti pályaudvar, akkor az emberek egy része lemond az autózásról.

„Horvátország kiemelkedő népszerűsége nem meglepő, hiszen Magyarországról könnyen elérhető és gyönyörű tengerparttal rendelkezik. Emellett természetesen sokan választanak más, lehetőség szerint nem távoli, így olaszországi, ausztriai üdülőhelyeket, ahogy a török Riviéra és a görög szigetek is változatlanul nagy népszerűségnek örvendenek" – mondta el Molnár Judit, az OTP Travel ügyvezetője. A fogadó országoknak az is jó hír, hogy a magyarokra a jövőben is számíthatnak: a kutatás szerint a válaszadók többsége időről időre visszatér korábban már felkeresett helyszínekre.