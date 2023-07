Gyógyszerek, amelyek nélkül ne indulj nyaralni

Utazások, nyári táborok és megannyi kaland – általában erről szól gyermekeinknek a nyári szünet. Csakhogy az élmények mellett kisebb balesetek, heveny betegségek is előfordulhatnak, amelyekre érdemes már előre felkészülni – különösen akkor, ha külföldre utazunk. Az alábbiakban – a Bethesda Gyermekkórház cikke nyomán – bemutatjuk, mi kerüljön az úti patikába.

Láz és fájdalom ellen

A gyermekek körében előforduló leggyakoribb panaszok közé tartozik a hőemelkedés, a láz, valamint a fájdalom (például fej-, has- és fogfájás). Éppen ezért mindenképpen vigyünk magunkkal a gyermekünknél korábban már bevált fájdalom- és lázcsillapítót.

Extra tipp: a nem szteroid gyulladáscsökkentők körébe tartozó, ibuprofén vagy diklofenák hatóanyagú gyógyszerek napszúrás esetén is jó szolgálatot tehetnek az általános közérzet javításában. A testhőmérséklet pontos megállapítása érdekében a lázmérőt se felejtsük otthon!

Torokfájásra, hányingerre, hasmenésre, szorulásra

Torokfájás a tévhittel ellentétben nyáron is gyakran előfordulhat, ezért érdemes torokfertőtlenítő sprayt vagy szopogatótablettát is csomagolni az utazáshoz. Ha hosszú útra készülünk – akár autóval, akár repülővel megyünk –, érdemes hányingercsillapító tablettát vagy kúpot is magunkkal vinni.

Hasmenés esetén nem árt, ha van kéznél széntabletta és probiotikum. Székrekedésre hajlamos gyermek hozzátartozójaként azonban a székletlágyító oldatot se hagyjuk otthon. (Glicerines kúpot csak akkor vigyünk magunkkal, ha meg tudjuk oldani a folyamatos hűtést.)

Rovarcsípés, napégés, kisebb sérülések esetére

Mivel nyáron a rovarok is aktívabbak, jó, ha van nálunk a csípésekre helyileg alkalmazható, hűsítő gél. Az eseteges allergiás reakciók ellen pedig jól jöhet az antihisztamin is.

Minden nyári program során kifejezetten fontos odafigyelni a fényvédelemre, ezért megfelelő faktorszámú naptejet feltétlenül vigyünk magunkkal. De érdemes eltenni egy napozás utáni krémet és egy hűsítő sprayt is.

Készüljünk fel továbbá a kisebb sérülések, például a kagylóvágások vagy horzsolások ellátására is: tegyünk a bőröndbe sebfertőtlenítőt, ragtapaszt, steril mull-lapot, gézt és kötszert is.

Egyéb hasznos tanácsok

Mindezek mellett elengedhetetlen, hogy gyermekeink rendszeresen szedett gyógyszerei is nálunk legyenek, a nyaralás idejére elegendő mennyiségben.

Fontos szem előtt tartani, hogy nyári szabadságra nemcsak mi, de orvosunk is megy, ezért a vényköteles gyógyszereket időben szerezzük be” – figyelmeztettek a Bethesda cikkében.

Ha a fentiekre odafigyelünk, máris sokat tettünk azért, hogy a nyaralás valóban kellemes és pihentető legyen a család minden tagja számára.