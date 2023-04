Úti cél kiválasztásakor fontos szempont lehet, hogy milyen a levegő minősége a kinézett helyeken. Sokfelé ugyanis egyre nagyobb mértékben szennyezett a levegő: rengeteg a szmog és a szálló por. Most a TestforTravel segítségével olyan városokat mutatunk be, ahol igazán tiszta levegőt lélegezhetünk.

Irány a gyönyörű Wellington! Fotó: Getty Images.

Almería, Spanyolország

Spanyolország egyik legszebb régiójában, Andalúziában található Almería, az egyik legtisztább levegőjű város a világon. A körülbelül 200 ezer ember által lakott város közelében található a varázslatos Cabo de Gata nemzeti park, benne a többi között a Playa Las Salinas és a Playa de los Genoveses tengerparttal.

Érdemes ellátogatni a barlangjairól ismert Nerjába, valamint Granadába. Utóbbi legismertebb épülete az Alhambra palota, amely a UNESCO Világörökség része. Mindezek mellett pedig ne felejtsük el megkóstolni a spanyol konyha ízeit se!

Bergen, Norvégia

A norvég fjordokról mindenki hallott már, és valószínűleg nem találnánk Bergennél alkalmasabb helyett a felfedezésükre. Bár a második legnagyobb város Norvégiában, mégis olyan, mintha egy kisebb településen járnánk. Érdemes csavarogni és magunkba szívni a hangulatát, megnézhetjük a festett tűzfalakat és épületeket, illetve érdemes ellátogatni a Kode nevű szépművészeti múzeumba.

Számtalan lehetőségünk van közelről megnézni a fjordokat: elmehetünk túrázni, egyedül vagy szervezetten; biciklizhetünk a közelükben; vagy evezhetünk is a tengerben.

Halifax, Kanada

A kanadai Halifax Új-Skócia fővárosa, egyben az ország fontos gazdasági központja. Másrészt arról is ismert, hogy itt található a legtöbb egy főre jutó bár Kanadában. Persze a természetkedvelőknek is tetszhet ez a gyönyörű kikötőváros, ahol sokat tesznek a tiszta levegőért, a környezetvédelemért és a fenntarthatóságért. Egyrészt érdemes felfedezni az erődítményeiről ismert Citadella dombot, a Kanadai Bevándorlási múzeumot, a régi toronyórát, valamint rengeteg városi park is a rendelkezésünkre áll, ha csak sétálni, pihenni szeretnénk.

Wellington, Új-Zéland

Tény, hogy Új-Zéland a világ másik végén van, de ha van lehetőségünk, mindenképpen menjünk el egyszer. Wellingtont nem véletlenül nevezik "szeles városnak": tengerparton fekszik és hegyek veszik körül. Egyrészt így van lehetőségünk túrázni, felfedezni a természetet, de kajakozhatunk vagy más vízi sportoknak is élhetünk. A városban pedig számtalan kiváló kávézó és étterem van, illetve az éjszakai élet is pezseg. Elmehetünk még ráadásul a többi között a Te Papa Tongarewa múzeumba, valamint A Gyűrűk Ura szerelmeseinek kihagyhatatlan a Weta Cave is.

