A legfontosabb óvintézkedések, ha külföldön nyaralsz

„Nyaralás előtt mindig fontos átgondolni néhány kulcsfontosságú szempontot, hogy a vakáció valóban felejthetetlen és biztonságos legyen” – írja Facebook-oldalán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A poszt szerint négy kérdést érdemes feltenni magunkban, mielőtt külföldre indulunk kikapcsolódni.

Először is törekedni kell a megfelelő fényvédelemre a napégés megelőzése érdekében. Ebben éppúgy fontos szerepet játszik a magas faktorszámú, UV-A- és UV-B-sugárzás ellen egyaránt védelmet nyújtó fényvédőszer használata, mint a sapka- vagy kalapviselés és a könnyű, jól szellőző ruházat. A legforróbb órákat így is ajánlott árnyékban átvészelni, és ne feledkezzünk meg a bőséges folyadékpótlásról. Aki mégis leégett, langyos vagy hideg vizes borogatással és bőséges folyadékbevitellel enyhítheti a panaszokat. Ha azonban fel is hólyagosodik a bőr, feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

Külföldön, különösen a trópusi országokban a fertőzések kivédésére is nagy figyelmet kell fordítani. Fogmosásra és ivásra kizárólag palackozott vizet használjunk, és vendéglátóhelyeken se kérjünk jeget az italunkba, mert az rendszerint csapvízből készül. Az étkezéseknél válasszunk mindig megfelelően hőkezelt, friss ételt. Mossunk kezet gyakran, védekezzünk a rovarok ellen, fürdőzés során pedig kerüljük az édesvizű természetes vizeket. Mindezeken felül utazás előtt érdemes tájékozódni a szükséges és ajánlott védőoltásokról.

A balesetek elkerülése érdekében mindig tartsuk be a biztonsági előírásokat, ügyeljünk az időjárási viszonyokra és a helyi környezeti sajátosságokra. Ha olyan állattal találkozunk, amelyet nem ismerünk, akkor semmi esetre se érintkezzünk vele, ne fogjuk meg. Extrém sportokra pedig kizárólag megfelelő felkészültség mellett és többedmagunkkal vállalkozzunk, sose egyedül. Végezetül az NNGYK azt javasolja, külföldi nyaralás esetén váltsuk ki az Európai Egészségbiztosítási Kártyát és kössünk utasbiztosítást arra az esetre, ha orvosi ellátásra szorulnánk.