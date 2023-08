Vért könnyezhetett az igazi Drakula

Számos legenda köthető a rettegett havasalföldi fejedelem, III. Vlad nevéhez. Sok kortársa úgy tartotta, hogy a kegyetlenkedéseiről híres uralkodó nem is ember, hanem maga az ördög, aki az ellenségeinek vérével táplálkozik, illetve a szeméből is vért könnyezik. Ez utóbbi állítást a Cataniai Egyetem kutatói is megerősítették: friss tanulmányuk eredménye szerint ugyanis az uralkodó egy ritka betegség miatt valóban vért könnyezhetett – írja a Heritage Daily.

Ritka betegség állhatott a véres könnyek hátterében

Uralkodása alatt III. Vlad több tízezer (egyes feltételezések szerint akár százezer) embert ölt meg, közöttük politikai riválisokat, bűnözőket és mindenkit, akit „haszontalannak tartott az emberiség számára”. Sok emberrel bestiális kegyetlenséggel végzett, bevett szokása volt például a karóba húzás, ami miatt a Karóbahúzó Vlad gúnynevet is kiérdemelte. A leírások szerint vékony, egyenes arca, hosszú, hegyes orra és dús fekete szemöldöke volt, bizonyos feljegyzések pedig arról szólnak, hogy gonosz, zöld szemeiből gyakran véres könnyeket hullatott. Az olasz kutatócsoport szerint mindez nem csupán a népi folklór szüleménye, egy ritka betegség, az úgynevezett hemolakria következtében valóban vércseppek hullhattak a szemeiből.

Egy korábbi ábrázolás III. Vlad fejedelemről. Forrás: Getty Images

A kutatók speciális képalkotó eszközökkel vizsgáltak meg olyan 15. századi iratokat, amelyeket maga III. Vlad jegyzett. A nagyfelbontású tömegspektrometria (HRMS) segítségével olyan fehérjék nyomait mutatták ki a papírokon, amelyek a fejedelem egészségi állapotáról is sokat elárultak. Ezek alapján nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy III. Vlad a bőrt, illetve a légutakat is érintő gyulladásos betegségben, illetve hemolakriában szenvedett. A betegség során a könnyek vérrel keverednek, hátterében bakteriális kötőhártya-gyulladás, sérülések, vagy daganatos megbetegedés is állhat.

A kutatók hangsúlyozták: több középkori ember is érintkezhetett ezekkel az iratokkal, így az eredményeikből egyértelmű következtetést nem lehet levonni. Feltételezhető azonban, hogy a beazonosított fehérjék jelentős része a leveleket író és aláíró Vladhez köthetők.