Tényleg megegyezik az ikrek ujjlenyomata?

Az egypetéjű ikrek ugyanabból a petéből fejlődnek ki, de a szétválás már a terhesség igen korai szakaszában megtörténik. Végül két gyermek jön tehát világra, akik közel azonos genetikai információkat hoznak magukkal mindkét szülőtől, illetve szinte majdnem teljesen egyforma a külső megjelenésük is. Bizonyos tekintetben úgy is fogalmazhatunk, hogy az egypetéjű ikrek egymás klónjai, mindazonáltal a méhen belüli genetikai mutációk révén mégsem osztoznak száz százalékban ugyanazon a DNS-en - írja cikkében a Live Science. Ráadásul hiába hasonlít nagyon egymásra a genetikájuk, az ujjlenyomatuk mégsem azonos. Lássuk, hogyan lehetséges ez.

Hiába a szinte azonos genetika, az egypetéjű ikrek ujjlenyomata sem egyforma. Fotó: Getty Images

Nincs két egyforma ujjlenyomat a Földön

"Miközben az egypetéjű ikrek értelemszerűen több hasonlóságot mutatnak egymással, mint két találomra kiválasztott ember, ezzel együtt az ujjlenyomatuk kellően eltérő ahhoz, hogy egyedileg beazonosíthatóvá tegye őket" - mondta el a Live Science-nek Simona Francese, a sheffieldi Hallam Egyetem törvényszéki szakértője. "Annak esélye, hogy két személy ujjlenyomata tökéletesen egyforma legyen, 1 a 64 millióhoz. Mind ez idáig nem fordult még elő, hogy két ujjlenyomatot egyezőnek találtak volna" - tette hozzá.

Bár az egypetéjű ikrek DNS-e közel azonos, ugyanakkor nem a DNS az egyetlen tényező, amely befolyásolja egy ember ujjlenyomatának rajzolatát. Kisebb súllyal ugyan, de környezeti faktorok is latba esnek ugyanis, és kihatással lehetnek az ujjlenyomat kialakulására a méhen belüli fejlődés során. Az ujjlenyomat formálódása a magzati fejlődés 13. és 19. hete között zajlik le, eközben pedig akár a magzat elhelyezkedése a méhben, a tápanyagellátás, de még a köldökzsinór hossza is befolyással lehet a folyamatra Francese elmondása szerint. Mi több, még a születés után is változhat az ujjlenyomat. "Bőrbetegségek, hegek,égési sérülésekés - ritka esetekben - gyógyszerek is megváltoztathatják átmenetileg vagy tartósan a bőrredők részleteit" - mondta el a szakértő.

Hiába hasonlítanak tehát az egypetéjű ikrek olyannyira egymásra, hogy akár közeli barátaikat és családtagjaikat is képesek lehetnek megtéveszteni, mindig marad egy biztos pont, ami alapján meg lehet őket különböztetni.