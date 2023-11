A tonhalfogyasztás váratlan veszélye

Az már eddig is ismert volt, hogy a műanyagszennyezés óriási problémát okoz a környezetnek, ráadásul a tengerek és óceánok is tele vannak nano- és mikroműanyagokkal. Ám mivel a Földközi-tenger az egyik legszennyezett terület, talán az sem meglepő, hogy az ott halászott kardhalak és tonhalak húsa is bővelkedik műanyagrészecskékben – derült ki az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer Facebook-posztjából.

A halfogyasztással számottevő mennyiségű mikroműanyagot is beviszünk a szervezetünkbe. Fotó: Getty Images

Polipropilénnel és BPA-val „ízesítve”

Az olasz Il Fatto Alimentare cikkére hivatkozva azt írták, a kutatók kilónként 140-270 műanyagrészecskét mutattak ki a halakban. A leggyakoribb szennyezőanyag – amely a vizsgált halak nagyjából harmadában jelen volt – a polipropilén volt.

A mikroműanyagokon kívül azonban egyéb, a műanyaggyártáshoz használt anyagokat – például polikarbonátot és biszfenol A-t (BPA) – is kimutattak a halak húsából, ez pedig tovább növeli az aggodalmat. Bár a tonhal és a kardhal fogyasztásával kapcsolatban eddig is voltak aggályok a szakértőkben, azok korábban inkább a halak higanyszennyezettségéhez kötődtek.