Melyik kezedben tartod a babákat? Ez az oka

Az emberek túlnyomó többsége mindig a bal karja hajlításában tartja a kisbabákat. Most megvizsgálták, ezt vajon tényleg csak a jobb- és balkezességgel lehet-e magyarázni, vagy más is állhat a háttérben – számolt be a Norvég Műszaki- és Tudományos Egyetem kutatásáról a Norwegian SciTech News.

Legtöbben a bal karjukon tartják a gyereküket, ő például kivétel. Fotó: Getty Images

Többféle elmélet is létezik

Egy korábbi felmérésben már kiderült: az emberek túlnyomó többsége a nem domináns kezét használja arra, hogy a gyermekét cipelje, vagyis a jobbkezesek a bal karjukkal teszik ezt. Audrey van der Meer, az egyetem neuropszichológia professzora arra volt kíváncsi, mi okozhatja ezt. Az egyik elmélet szerint azért tartják az emberek jórészt a bal karjukon a babákat, mert így azok hallhatják a magzati korból már jól ismert szívdobogást. Esetleg az játszik szerepet, hogy sok esetben a bal fülünkkel hallottak hamarabb tudatosulnak, mint a jobb fülünkön át érkező jelek. Vagyis a bal oldali érzékszerveinkről érkező jelek, amelyek a jobb agyféltekébe jutnak, itt pedig az érzelmek feldolgozása zajlik. Így talán könnyebben értelmezhetik a babák érzelmeit az anyukák, ha a bal fülükkel hallják, bal szemükkel látják őket.

A harmadik elmélet szerint – ami sokaknál nyilvánvalóan inkább elsőként ugrik be – az emberek többségének jobbkezessége állhat a háttérben. „Tíz emberből kilenc jobbkezes. Úgy gondoljuk, ez a legjobb magyarázat arra, hogy miért tartja az emberek többsége a bal, és nem a domináns karján a babákat” – magyarázza a kutató. A legtöbb esetben ugyanis, amikor tartjuk a babánkat, valami mást is csinálunk, amihez a domináns kezünkre lehet inkább szükség.