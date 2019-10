Meglepő, de ez is megrövidíti az életünket

Egy friss tanulmány szerzői szerint összefüggés lehet az idegrendszer működése és az élettartam között, mivel az agy izgalmi állapotát kontrolláló mechanizmus és azanyagcsereközeli rokonságban állnak - ez utóbbit pedig az élettartamra is hatással lehet. Az eredmények szerint a kisebb agyi aktivitás jobb egészséget és hosszabb életet eredményezhet. Ez még a kutatókat is meglepte, hiszen sokan épp a nagyobb idegi aktivitásnak tulajdonítanak "életmentő" hatást.

A túlzott agyi aktivitás megrövidíti az életet. Fotó: iStock

A REST fehérje a kulcs

A kutatók több száz elhunyt ember agyszöveteinek vizsgálatával, valamint férgeken végzett vizsgálatokkal is alátámasztották, hogy a kisebb idegi aktivitás hozható kapcsolatba a hosszabb élettel. Képalkotó eljárásokkal megállapították, hogy a férgek agyában az idegi aktivitás a korral egyre nőtt. Ezért a kutatók olyan gyógyszert adagoltak nekik, amely egy kicsit lelassította ezt az aktivitást, így a férgek valamivel tovább éltek. Amikor viszont stimulálták neuronjaikat, a férgek gyorsabban elpusztultak. Később egereken végzett kutatásaik is hasonló eredményeket hoztak.

Ezután a tudósok azt a fehérjét keresték, ami ezt az idegi tevékenységet szabályozhatja. Meg is találták: ez a REST-nek nevezett protein, amellyel kapcsolatban már korábban rájöttek, hogy segíthet megvédeni az agyat a demenciával szemben. A jelek szerint viszont a várható élettartam meghosszabbításához is hozzájárulhat, ugyanis ha ebből a fehérjéből több volt jelen, akkor a férgek tovább éltek, ha pedig kevesebb, akkor hamarabb elpusztultak.

Új gyógyszerek jöhetnek

A tanulmány társszerzője, Dr. Bruce Yankner, a Harvard Medical School genetika- és neurológiaprofesszora szerint a REST segíthet olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez, amelyek hatékonyak lehetnek az Alzheimer-kór és más neurodegeneratív betegségekkel szemben. A kutató szerint egyébként eredményeik arra is utalnak, hogy bizonyos szokások, például a jógázás vagy meditálás is csökkenthetik a túlzott idegi aktivitást, és egyúttal életünket is meghosszabbíthatják. Azonban még mielőtt ezt bárkinek receptre írnák fel, fontos kiemelni, hogy a témában még további kutatásokra lesz szükség.

