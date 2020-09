Változások a rövid távú memóriában

A demens betegek egyre gyakrabban felejtenek el dolgokat: találkozókat, napirendet vagy éppen azt, hogy mit hová tettek néhány perccel azelőtt. Idős embereknél gyakori például, hogy míg évekkel azelőtti dolgokra is élénken emlékeznek, addig azt már nem tudják megmondani, milyen ruhát viseltek előző nap.

Eltérés a napi rutintól

A demensek számára gondot okozhat korábban hétköznapinak számító tevékenységeik elvégzése. Nem tudnak lebonyolítani egy banki tranzakciót, nem tudnak megfőzni egy ételt, amit egyébként évtizedek óta recept nélkül készítettek, illetve nehezükre esik új dolgokat tanulni, új szokásokat felvenni.

A demens betegek gyakran kerülik a szociális érintkezést

Az érdeklődés elvesztése

Gyakori jellemző, hogy a demens beteg érdektelenné válik olyan dolgok iránt, amelyeket korábban szeretett, illetve a szociális érintkezést is kerülni kezdi. Egyre inkább egyedül akar lenni, semmiben sem leli örömét, gyakran kedvetlen.

Szavak elfelejtése

Az is árulkodó tünet, ha egyre gyakrabban nem jutnak a beteg eszébe a mondatok kontextusába illő, megfelelő szavak. Nehezebben érteti meg magát, nehezebben ért meg dolgokat, és egyre körülményesebbé válik a vele való kommunikáció.

Dezorientáltság, zavarodottság

Ha valaki nehezen talál meg korábban ismerős helyeket, illetve már a saját szűkebb környezetében sem tud eligazodni, az is ademenciatünete lehet. Ilyenkor gyakori az eltévedés, sőt, az is előfordul, hogy az illető azt is elfelejti, pontosan hová akart eljutni. Gyakoriak továbbá a hirtelen hangulatingadozások és az ingerlékenység is.

Forrás: curejoy.com