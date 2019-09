Megdőlt egy tévhit a koffeinről

Hogyan hat a csecsemőkre az anyatejbe jutó koffein? Részletek itt.

"A koffein csupán gyenge, ráadásul gyorsan múló hatással van az energiabevitelre, ezáltal nem jelenthető ki, hogy képes lenne hatékony étvágycsökkentőként támogatni a felesleges testsúly leadását" - fogalmaztak a Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics című szaklapban megjelent tanulmány szerzői. A szakemberek egy 50 fővel lezajlott, háromhetes kísérlet eredményeiből vonták le ezeket a következtetéseket.

Amerikai kutatók szerint a koffein nem képes hatékonyan segíteni a fogyókúrát

Csupán a reggelit fogja vissza

A vizsgálatba bevont, 18 és 50 év közötti, egészséges felnőtt résztvevőket heti egy alkalommal látták vendégül reggel a laboratóriumban, ahol először egy pohár itallal kínálták meg őket. Az italok egy részét kétféle koffeinmennyiséggel dúsították, így ezek vagy 125 vagy 250 milliliter kávéval egyenértékű koffeint tartalmaztak. Emellett placebóként egy harmadik, koffeinmentes ital is szerepelt a listán. Bár nem árulták el az önkénteseknek, hogy a felsoroltak közül éppen melyik üdítőt kapták meg, aa három hét során mindenkinél tesztelték az összes variációt. Fél órával az ital elfogyasztása után a résztvevők azt választhattak reggeli gyanánt a helyszínen felállított büféből, amit csak megkívántak, majd távozás után, a nap hátralévő részében is minden elfogyasztott ételt le kellett jegyezniük, illetve az étvágyszintjüket is rögzíteniük kellett egy online rendszerben.

Az így kapott adatok alapján a kutatók kimutatták, hogy az alacsonyabb dózisú koffeines italt fogyasztók átlagosan mintegy 10 százalékkal ettek kevesebbet reggelire, mint a másik két csoport tagjai. Mindez annyit tesz, hogy esetükben átlagosan 650 kalória körüli energiamennyiséget mértek, miközben ez a szám az erősebb koffeintartalom mellett elérte a 714 kalóriát, a kontrollcsoport tagjainál pedig a 721 kalóriát. Mindeközben viszont nem jelentkezett szignifikáns különbség a tesztalanyok által leírt egyéni éhségérzetben attól függően, hogy éppen melyik italt kapták. Ugyancsak nem tudtak érdemi eltérést kimutatni a nap hátralévő részében elfogyasztott ételek mennyisége és a későbbi étvágyszintek tekintetében. Továbbá arra is fény derült, hogy a testtömegindexnek sem volt kihatása arra, hogy miként befolyásolja a koffein az önkéntesek napi étkezését.

Összességében tehát látható, hogy a koffeinnek csupán az elfogyasztása után röviddel van hatása a kalóriabevitelre, ráadásul akkor is mindössze csekély. Éppen ezért tanulmányukban a kutatók felhívták a figyelmet az egészséges étrend fontosságára, amely nem támaszkodik sem csodát ígérő segédeszközökre, sem káros táplálkozási gyakorlatokra.

