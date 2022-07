Jelek, hogy fiatalabban meghalhatunk

A szülők és nagyszülők sem éltek hosszú ideig

Ez egy olyan faktor, amit nem tudunk befolyásolni – a genetikai örökségünk kutatások szerint körülbelül 25 százalékban felelős az élettartamunkért. Szerencsére ott van a maradék 75 százalék, tehát mindenképpen érdemes egészséges életmódot folytatni, ha sokáig szeretnénk élni.

Nem okoz örömet a munka

Kutatások szerint azok, akik a szakmájukkal, foglalkozásukkal kapcsolatban lelkesek és egész életükben produktívak, tovább élnek, mint azok, akiket kizárólag a fizetésük motivál a munkára. Meghosszabbíthatja az életünket, ha olyan szakmát választunk, amiben örömünket leljük.

Egész napos ülés

Számos kutatás bizonyítja, hogy az egész napos ülés, illetve az ülőmunka nem tesz jót az egészségnek, és nagyban öregíti a sejteket. Az ülőmunkát végzőknek különösen fontos, hogy rendszeresen felálljanak a székükből, és időt szakítsanak valamilyen sportra is.

AZ EGÉSZ NAPOS ÜLÉS IS MEGRÖVIDÍTHETI AZ ÉLETÜNKET. Fotó: Getty Images

Rossz erőnlét, gyenge izomzat

A mozgásszegény életmódból fakadó rossz erőnlét növeli a magas vérnyomás és a szívbetegségek kialakulásának, illetve az elhízás kockázatát. A gyenge izmok, gyenge törzsizomzat miatt bizonyos sérülések könnyebben megtörténnek (például esés, és annak okaként bekövetkező törések), és a gyenge hasizmúak között sokkal több a túlsúlyos, illetve elhízott ember.

Alacsony iskolázottság

Egy kutatás szerint azok az emberek, akik nem járnak középiskolába, vagy nem fejezik be azt, akár kilenc évvel is rövidebb ideig élhetnek, mint azok, akik igen. Az ok: kevesebb a tudásuk jó néhány dologgal, például az egészségükkel kapcsolatban, ezért kevésbé is tudnak vigyázni magukra.

Magány

Ez főleg a férfiakra igaz: több kutatás is kimutatta, hogy a házasságban, tartós kapcsolatban élő férfiak legnagyobb része megéri a hetvenéves kort – erre az egyedülállóknak sokkal kevesebb esélyük van.

