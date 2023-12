Így mentette meg az angolok életét a tea

A tea megnyugtat vagy pelpörget, számos fajtája gyógyít, és egy jó beszélgetést is megalapoz. Ám hogy életmentő hatása is lehet, ezt csak a közelmúltban kezdték felderíteni – számol be Francisca Antman tanulmányáról a BBC. A Colorado Egyetem közgazdásza ugyanis amellett érvel, hogy a teának az 1700-as évek végi Angliában való elterjedése sok életet mentett meg, és nem az antioxidáns hatása miatt. Ennél sokkal egyszerűbb a magyarázat.

A délutáni teázás a mai napig szokás az angolok között. Fotó: Getty Images

A titok az elkészítésében rejlik

A tea elkészítéséhez ugyanis már akkor is fel kellett forralniuk a vizet, ami – bár annak idején ezt még senki sem tudta – semlegesítette a vízben élő kórokozókat. A korszak angol demográfiai adatai régóta rejtélyt jelentenek a történészek számára. 1761 és 1834 között ugyanis az éves halálozási arány jelentősen csökkent, 28-ról 25-re 1000 főre vetítve. Ugyanakkor ezzel egyidőben a bérek nem sokat emelkedtek, és az életszínvonal sem nőtt, sőt. Valójában az ipari forradalom fellendülésével egyre több ember zsúfolódott be a városokba, amelyek higiéniája sok kívánnivalót hagyott maga után. A kulcsdátum 1785, amikor a tea hirtelen megfizethetővé vált a britek nagy többsége számára, és innentől kezdve csökkent láthatóan a halálozási arány is.