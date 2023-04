Havi kétmilliót érnek ezek a képességek

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a legjobban kereső foglalkozás most a légi forgalmi irányító (1 millió 976 ezer forint bruttó átlagkeresettel), őket követik a szakorvosok, míg a miniszterek, államtitkárok és törvényhozók fizetése csak a dobogó harmadik helyére volt elég. A légi forgalmi irányítók, vagy ahogy a közbeszédben elterjedt, a légi irányítók munkájáról annak ellenére sem lehet igazán sokat tudni, hogy ez a foglalkozás már régóta ott van Magyarország legjobban fizetett szakmái között – írja az rtl.hu.

A légi forgalmi irányításhoz rengeteg készséggel kell RENDELKEZNI. Fotó: Getty Images

Már a kiválasztáson nem könnyű megfelelni

Légi forgalmi irányítókat itthon csak az állami tulajdonban lévő HungaroControl Zrt. képezhet. Az jelentkezhet, aki európai uniós állampolgár, anyanyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet, államilag elismert angol középfokú komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkezik, legalább középfokú iskolai végzettsége van, betöltötte a huszadik életévét és büntetlen előéletű. A jelentkezést követő kiválasztás folyamata legalább öt körből áll, akik ezeket az akadályokat sikeresen vették, ők kezdhetik meg magát a képzést.

A kiválasztási eljárás elején a jelentkezők kognitív képességeit, angol nyelvtudását, valamint a légiforgalom-irányítói munkakör ellátásához fontos személyiségjegyeket vizsgálják. Ez az úgynevezett FEAST-teszt (First European Air Traffic Controller Selection Test) megírásával történik, amellyel a jelentkezők átfogó, logikus gondolkodásmódját, a gyors és hatékony döntéshozatali képességét, figyelemmegosztási készségét, rövidtávú memóriáját és a térbeli orientációs készségét mérik fel. A beszámolók szerint a FEAST egy kifejezetten nehéz teszt, amelyen könnyű megbukni, a teljesítéséhez valóban kiemelkedő készségekre van szükség. A beszámolókból az derül ki, hogy a tesztre nemigen lehet felkészülni, hiszen valóban a készségeket és képességeket vizsgálják, például hogy valaki mennyire tud egyszerre több dologra koncentrálni.

Minden kockázatot kiszűrnek

Ha a jelentkező teljesítette a két részből álló FEAST-tesztet, akkor egy személyes interjú következik, ahol arra kíváncsiak, hogy fennáll-e a jelentkezőnél olyan személyiség- vagy viselkedésbeli kockázat, ami nem teszi lehetővé a légi forgalmi irányító képzés megkezdését. Aki a személyes interjún is sikerrel túljut, részt vehet a repülőorvosi vizsgálaton, amely 3-4 órát vesz igénybe. Ez a vizsgálat egy átfogó szűrőrendszer, amely során vérképet, vizeletet, anyagcsere-funkciókat néznek, de megvizsgálnak különböző szervi funkciókat is, különös tekintettel a szív és keringési rendszer, a látás, a hallás, a belsőfül egyensúlyi szervei, illetve a motorikus rendszerek működésére és esetleges rendellenességeire. A vizsgálat kiterjed a jelentkező fogazatára, a tüdőkapacitására és az állóképességére is. Ezzel párhuzamosan zajlik egy Védelmi Háttérellenőrzés, melyet az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Repülőtéri Rendőrigazgatóság végez el, valamint a jelentkező kitölt majd egy magyar nyelvű személyiségtesztet is.

Az angol és a magyar nyelvű személyiségteszt, az orvosi alkalmassági és a FEAST-teszt megírása után a jelentkezők egy úgynevezett Assessment Centerbe kerülnek, ahol szociális (például együttműködés, csapatmunka) és egyéb kompetenciákat (például stressztűrés) vizsgálnak. Ez a program 6-7 órán keresztül tart, négy jelölttel nyolc értékelő foglalkozik ez idő alatt. Az összes kiválasztási kört teljesítő jelentkezőket ezután értesítik arról, hogy végül megkezdhetik-e a légi forgalmi irányítói képzést. A képzés várhatóan két évig tart, ezalatt a leendő légi irányítók a HungaroControl Zrt. képzési központjában, illetve külső helyszíneken tanulnak. Ezután a hallgatók gyakornoki helyekre kerülnek a HungaroControl irányítói munkahelyein. A gyakornoki idő megegyezik a légi forgalmi irányítók munkarendjével: a jelenlegi gyakorlat szerinti 12-24-12-72 beosztással, ami annyit tesz, hogy egy műszakban 12 órát kell dolgozni, egy ilyen műszakot pedig 24, majd 72 órás pihenőidő követ. A tanfolyam elvégzése és a szakszolgálati engedély megszerzése után legalább tíz évig munkaviszonyt biztosítanak munkavállalóik számára.

