„Kisebb energiafelhasználás mellett, hatékonyabban szünteti meg a veszélyes szívritmuszavarokat az a világszerte 2023 szeptemberében forgalomba került új típusú, úgynevezett szubszternális extravaszkuláris ICD- (Implantable Cardioverter Defibrillator, azaz beültethető kardioverter defibrillátor) készülék, amelynek kifejlesztésében és klinikai vizsgálataiban komoly szerepe volt a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika szakorvosainak” – olvasható az intézmény közleményében.

Forradalmi eszközzel előzhető meg a hirtelen szívhalál. Fotó: Semmelweis Egyetem

Már két fiatalt is megműtöttek

A projektben való részvétel miatt a dr. Merkely Béla és kollégái, dr. Molnár Levente és dr. Papp Roland által vezetett csapat megfelelő gyakorlati tudással rendelkezett ahhoz, hogy októberben sikeres extravaszkuláris ICD beültetést (EV ICD) végezzenek el. Ez a beavatkozás nemcsak Magyarországon, de a Közép-Kelet-Európát, a Közel-Keletet és Afrikát magába foglaló CEMA régióban is egyedülálló volt.

A műtét óta eltelt időben a szívizom-megvastagodással diagnosztizált 19 éves beteg jól van, szívritmuszavara nem volt és kórházba sem került – mondta dr. Molnár Levente klinikai főorvos az első beavatkozással kapcsolatban.

December közepén pedig már a második sikeres műtétet is végrehajtották. Ekkor egy szintén fiatalabb, hirtelen szívhalál kockázatával küzdő beteg kapta meg altatásban az új típusú, beültethető defibrillátort.

Ezt kell tudni a forradalmi eszközről

Ezt az eszközt a tájékoztatás szerint jellemzően két esetben alkalmazzák:

ha a beteg előzetes kórképe alapján nagyon magasnak ítélik az 5 éven belüli hirtelen szívhalál kockázatát,

vagy ha a beteg már átesett egy életveszélyes ritmuszavaron.

Az EV ICD-készülék abban már az szubkután ICD-hez képest, hogy a szív működését szabályozó elektródát a szegycsont mögé ültetik be, míg maga a készülék a bal hónalj alatt kap helyet. Az elektróda így közelebb van a szívhez, emiatt pedig a működés szabályozásához felhasznált energia, sőt a készüléket működtető akkumulátor is kisebb. Az eszköz emellett egy esetleges szívritmuszavar esetén kisebb elektromos impulzussorozattal is képes a normális ritmus felé terelni a rendellenes működést, nemcsak sokkolással.

A kisebb energiafelhasználás egyebek mellett azért is előnyös, mert így akár 11,5 évet is kibírhat a készülék akkumulátora. Emellett, mivel az EV ICD-elektróda fixen rögzül, jóval kisebb az elektródatörés esélye is. További plusz pont, hogy az elektróda nem hatol be a szívbe, emiatt pedig a fertőzésveszély is jelentősen kisebb.