Felgyorsult világunkban az állandó feszültség számtalan egészségügyi probléma forrása, a lassan egy éve Magyarországra is betörő koronavírus pedig csak tovább rontott a helyzeten. A kijárási korlátozás miatt négy fal közé visszaszoruló lakosság a maga módján próbálja enyhíteni a felgyülemlő feszültséget. Ennek egy kiváló módja lehet a keresztrejtvényfejtés: ez az agytornáztató hobbi nemcsak szórakoztató elfoglaltságot nyújt, de az agytekervények átmozgatásával a mentális frissességünkhöz is hozzájárulhat. A lelki egészségünket helyreállító, 28 napos kihívás részeként a keresztrejtvény hatásait vizsgáljuk meg. Összegyűjtöttük, hogy miért lehet érdemes a karantén ideje alatt gyakrabban elővenni a rejtvényújságokat.

Mozgásban tartja az agyat

Kutatások is alátámasztották, hogy a keresztrejtvények olyan módon stimulálhatja az agyi működésünket, amely lassíthatja a mentális hanyatlás folyamatát, illetve védelmet nyújthat főként az időskorban fenyegető demenciától. Ilyen pozitív hatása egyébként nemcsak a keresztrejtvénynek, de például a sudokunak, a sakknak és az olvasásnak is lehet. A kutatásban több mint 19 ezer résztvevő egészségügyi adatait vizsgálták meg, majd egy tesztet is kitöltettek velük a figyelmük és memóriájuk felméréséhez. A teszteken sokkal jobban teljesítettek azok, akik rendszeresen megtornáztatják az agyukat egy-egy ilyen keresztrejtvénnyel.

A rejtvényfejtés egészséges és szórakoztató elfoglaltság. Fotó: Getty Images

Egy másik, egy évvel ezelőtt végzett átfogó vizsgálat eredményei is alátámasztják, hogy a keresztrejtvények fejtése frissíti, sőt fiatalítja az agyat. A Science Daily oldalán publikált tanulmány eredményei szerint azok az emberek, akik évek óta hódolnak ennek a hobbinak, szellemileg tíz évvel fiatalabbnak bizonyultak a nyelvtani gondolkodást igénylő feladatok kitöltésekor, valamint nyolc évvel fiatalabbnak a rövid távú memóriát mérő teszteken.

A mentális hanyatlás mellett a stressz romboló hatásával szemben is hatékony fegyver lehet a rejtvényfejtés. A rövid feladványok megoldása olyan flow-élményt biztosít, amely képes kizökkenteni a rejtvényt fejtő személyt a mindennapokkal járó szorongásból. Ilyenkor szinte észrevétlenül szalad az idő, és könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy akár órák óta fel sem álltunk a fotelből.

A megoldással járó sikerélmény szintúgy elégedettséggel tölt el minket. Hatására ugyanis az agyban dopamin termelődik, ami az örömérzetért is felelős agyi vegyület. Így ezt a sikerélményt szervezetünk egyfajta jutalomnak fogja fel - ugyanúgy, mint amikor az élet bármely más területén elérjük, amit célul tűztünk ki. A rejtvényfejtés éppen ezért segít jókedvűnek és motiváltnak maradni.

Mindezeken túl a keresztrejtvények mellett szóló fontos érv az is, hogy egyszerű és olcsó módja a szórakozásnak és az agytornának. Nem kell más hozzá, csupán egy rejtvényújság, egy toll, egy kényelmes kanapé és némi szabadidő. Próbáljuk ki mi is, mozgassuk meg az agytekervényeket!