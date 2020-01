Ezért veszélyes, ha megsérül a pénisz

Megfeketedett a péniszének a vége

A férfi péniszét aktus közben véletlenül megharapta a párja, a sérüléssel azonban nem ment rögtön orvoshoz, csak öt nappal később: ekkor már erős fájdalmakkal küzdött, és a nemi szervének a vége is elkezdett megfeketedni. A University of Arizona College of Medicine szakemberei vizsgálták meg, akik szerint az érintett szövet sejtjei egy 3 cm-es részen teljesen elhaltak. Ezt a folyamatot egyébként nekrózisnak nevezzük, és általában valamilyenfertőzésvagy sérülés következtében megy végbe.

Antibiotikumokkal kezelték

Az esetről a Visual Journal of Emergency Medicine című szaklapban számoltak be, a tanulmány írója, Dr. Marck Zosky hangsúlyozta: a férfit antibiotikumokkal kezelték, műtétre szerencsére nem volt szükség. A páciens egy hónappal később érkezett kontrollra, ahol megállapították, hogy teljesen rendbe jött.

A férfi péniszének vége megfeketedett (a kép illusztráció). Fotó: iStock

"A legtöbb férfi, aki hasonló sérülést szenved el, nem megy azonnal orvoshoz, ennek következtében azonban a seb könnyen elfertőződhet. Az ilyen típusú károsodáson csak a sebkezelés és az antibiotikum segíthet" - így Dr. Zosky, aki hozzátette: "Ritkán, de előfordulhat, hogy a harapás nyomán Fournier-gangréna (a genitális régióban kezdődő üszkösödés - a szerk.) alakul ki, ami azonnali sebészeti beavatkozást igényel."

Van, akinek megcsontosodik

Néhány hónappal ezelőtt számoltunk be egyébként egy szintén nem mindennapi esetről, amelynek főszereplőjét, egy idős bronxi férfit az után vittek kórházba, hogy elesett az utcán. Nem ütötte be a fejét, és segítség nélkül fel tudott állni, a térdét azonban nagyon fájlalta, illetve arra panaszkodott, hogy enyhe nyomást érez a nemi szervében. Az orvosok megröntgenezték, és döbbenten konstatálták, hogy a péniszében csontsejtek képződtek, vagyis a hímvesszője tulajdonképpen csontosodni kezdett. Arról, hogy pontosan mi állhat a jelenség hátterében, korábbi cikkünkben olvashat.

