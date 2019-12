Ezeket biztosan nem tudta a péniszről

Használni kell

Ahhoz, hogy a pénisz "formában maradjon", rendszeres erekcióra van szükség - mondja dr. Tobias Kohler, a Southern Illinois University School of Medicine adjunktusa. "Az egészséges állapot fenntartása érdekében szükség van arra, hogy rendszeres időközönként nagy mennyiségű vér áramoljon a szervbe, aminek hatására megkeményedik, megmerevedik, hosszában és szélességében is megnő, és megemelkedik" - így a szakember.

Érdekes tények a péniszről. Fotó: iStock

A méret nem minden

A pénisz mérete sok férfi számára fontos. Alfred Kinsey szexkutató szerint azonban akkor sincs ok az aggodalomra, ha valakinek a legnemesebb szerve petyhüdt állapotban viszonylag kicsi. Vizsgálatai során rájött ugyanis, hogy erekció közben a kisebb pénisz akár kétszer nagyobb lehet annál, mint az a pénisz, amely petyhüdt állapotban jóval méretesebb nála.

Folyamatosan veszít érzékenységéből

Tanulmányok azt mutatják, hogy a pénisz folyamatosan veszít érzékenységéből, bár hogy mennyit, azt egyelőre nem tudják pontosan megmondani. Abban viszont egyetértenek a szakemberek, hogy a "hanyatlás" 25 éves korban kezdődik, és a folyamat 65 és 75 éves kor között éri el a mélypontot.

Nem csak nőknek "segít"

Bár a vibrátort nőknek szóló szexuális segédeszközként tartják számon, a férfiakat is hozzásegítheti az orgazmushoz. Olyannyira, hogy speciális orvosi vibrátor segítségével még komoly gerincsérüléssel is elélvezhetnek az érintettek.

Nagyobb, mint hisszük

A férfiak tévesen hiszik, hogy pontosan tisztában vannak férfiasságuk méretével. A nemi szerv teljes hosszának több mint fele ugyanis a testen belül található. Az MR-felvételen például kifejezetten jól látható, hogy az erektált pénisz úgy fest, akár egy nagy bumeráng.

Igazi baktériumtelep

A Translational Genomics Research Institute két kutatója, lance Price és Cindy Liu genetikai tesztek segítségével azonosították a férfiak péniszén élő baktériumokat. Vizsgálatuk kimutatta, hogy összesen 42 különféle baktériumfaj él a nemi szerven. "Láthatjuk, hogy az emberi test tulajdonképpen nem más, mint egy ökoszisztéma" - magyarázza Price, majd hozzáteszi: arra is rájöttek, hogy a körülmetélt és a körülmetéletlen férfiak nemi szervén nem ugyanannyi kórokozó található.

30 százalék

A WHO adatai szerint világszerte a 15 éves vagy annál idősebb férfiak 30 százaléka van körülmetélve. Szinte az összes zsidó és muszlim vallású férfin elvégzik a beavatkozást, ők teszik ki a körülmetélt férfiak csaknem 70 százalékát. Bár máig vitatott téma, sok szakértő szerint több egészségügyi előnye is van: az érintettek kevesebb eséllyel adják át partnerüknek a szexuális úton terjedő betegségeket, illetve a péniszrák kialakulásának kockázata is jóval alacsonyabb náluk.

Forrás: webmd.com