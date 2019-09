4 szexpozitúra, ami veszélyes a férfiakra

Igaz, hogy szex közben viszonylag kicsi a sérülés veszélye, és az is köztudott, hogy ezek a leggyakrabban akkor következnek be, ha rizikós helyen esnek egymásnak a párok, de a férfiak egészségére bizony egy-egy póz is hatással lehet.

Spontán együttlét vacsorakészítés közben? Kalandosnak tűnik, de ha nem megfelelő a munkalap magassága, könnyen baleset lehet a vége! "Ezeknél a pózoknál a férfi gyakran a lábujja hegyén egyensúlyoz, ami igen bizonytalanná teszi az egész mozgását" - mondja dr. Justin Lehmiller, a Harvard University szexológiával foglalkozó pszichológusa. "Elég egyetlen pillanatnyi görcs és a hirtelen pozícióváltástól a pénisz 'megtörhet', vagyis a benne található vérerek elpattanhatnak." Szintén fájdalmas élménnyé válhat a pikáns együttlét, ha a túlzott lelkesedés miatt rossz helyre kerül a férfi legnemesebb szerve, vagyis egyszerűen beleüti a konyhapultba.



Szex a fitneszlabdán



Izgalmas ötlet óriási fitneszlabdán szeretkezni, hiszen a rugózó mozgás extra élvezetet nyújthat, de a szakemberek szerint jó tisztában lenni a veszélyekkel. "Minden olyan pozitúra, melyben a pénisz teljesen kikerül a hüvelyből, magában hordozza azt, hogy a férfi egyszerűen rossz helyen ütközik a női testtel - például a kemény szeméremcsonttal" - mondja dr. Herbenick.



Igen népszerű pozitúra - ám veszélyes is lehet, különösen, ha a pár hölgytagja nem előre hajol, hanem hátrafeszíti magát. Ilyenkor a pénisz "megtörhet", a benne lévő kötőszövet sérülhet, ez pedig egy súlyos, de ritka betegséghez, a Peyronie-szindrómához vezethet. A betegség lényege, hogy a pénisz barlangos test fala begyullad, hegesedik, mely merevedéskor a heges csomó irányába görbíti a péniszt, mivel ez a rész nem nyúlik. A merevedés az esetek kétharmadában fájdalmas. A görbület derékszögnél nagyobb szöget is elérhet, és közösülési képtelenséggel is járhat. Gyógyítása igen hosszadalmas, és gyakran csak műtéttel sikerül visszaállítani a férfiasságot.



A fal mellett



Erotikus filmekben szinte kötelező elem, hogy a férfi állva, a falhoz döntve teszi magáévá a főhősnőt. Ez igen látványos pozitúra, ám könnyen hátfájáshoz, a hátizmok meghúzódásához vezethet, sőt, ha a férfi elveszíti az egyensúlyát, könnyen el is eshetnek.