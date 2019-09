Ezért hízunk meg, ahogyan öregszünk

A svéd szakembereket is foglalkoztatta a kérdés, miért híznak el olyan sokan idősebb korban. A kutatás eredményei szerint ennek hátterében az áll, hogy az öregedéssel együtt lelassul a zsírszövet lipidanyagcseréje. Így pedig könnyebben szedünk fel plusz kilókat - még akkor is, ha nem eszünk többet és nem mozgunk kevesebbet, mint korábban.

Ha nem mozgunk többet, könnyen elhízhatunk idősebb korban. Fotó: iStock

20 százalékos hízás

A kutatók 54 alany zsírsejtjeit tanulmányozták 13 éven át. Ez idő alatt minden alanynál - hízástól vagy fogyástól függetlenül - azt látták, hogy lelassult a zsírszövetükben lévő lipidanyagcsere, vagyis az a folyamat, amely során eldől, mely zsírsejtek kerülnek ki a szövetből és melyeket raktározza el. Akik ezt nem kompenzálták a napi kalóriabevitel csökkentésével, körülbelül 20 százalékos testsúlynövekedést tapasztalhattak.

Túlsúlyos vagy elhízott? Nem mindegy, számolja ki!

Ez az első bizonyíték arra, hogy a zsírszövetek változásai más faktoroktól függetlenül befolyásolják a testsúlyt az öregedés folyamán - mondta Pater Arner, a tanulmány egyik vezető szerzője. A kutatás során megszerzett információk felhasználásával pedig új fejezet nyílhat azelhízáskezelésében.

Több mozgás kell

Korábbi tanulmányok eredményei azt mutatták, hogy a zsírszövetben zajló lipidanyagcsere felgyorsítható, ha többet mozgunk. Az új eredmények is megerősítik ezt, továbbá azt mutatják, hogy a súlycsökkentő műtétek után is nagyobb eséllyel tarthatjuk meg az elért súlyt, ha mellé több mozgás is párosul.

Soha nem volt még ilyen fontos, hogy megértsük a lipidek dinamikáját, illetve azt, hogy mi szabályozza a zsír mennyiségét az emberi szervezetben - véli Kristy Spalding, a tanulmány másik vezető szerzője. Mint mondta, a megfelelő információk birtokában sokkal hatékonyabb módszereket fejleszthetnek majd ki az egészséges testsúly elérésére és megtartására is - nemcsak az idősebbek esetében, hanem minden életkorban.

Nagy bajt okoz az elhízás

Az elhízás, illetve az elhízással kapcsolatba hozható betegségek kialakulása napjainkra már gyakorlatilag világméretű problémává vált. Jelenleg világszerte körülbelül 2 milliárd túlsúlyos ember él, a legfrissebb adatok szerint pedig Magyarországon nagyjából 250 ezerre tehető a súlyosan elhízott személyek száma. Ráadásul - ahogy korábban már megírtuk - minden 5. magyar gyerek túlsúlyos.