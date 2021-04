Ezért érezhetünk székelési ingert, ha könyvesboltba megyünk

A fáma szerint a 80-as évek közepén egy japán nő, akit Mariko Aokinak hívtak, levelet írt egy magazinnak, melyben bevallotta: néha, mikor betér egy könyvesboltba, azonnal erős székelési ingert érez. Mint kiderült, ezzel a furcsának hangzó dologgal nem volt egyedül, mert a levél megjelenése után több ember is jelentkezett a magazinnál, akik arról számoltak be, hogy hasonló inger tör rájuk könyvesboltokban és könyvtárakban is.

Akikre könyvesboltokban és könyvtárakban jön rá a székelési inger, nem bolondok. Fotó: Getty Images

A különös eset Mariko Aoki-jelenség néven lett ismert, és még saját Wikipédia oldalt is kapott. Bár a jelenség létezését orvosilag és tudományosan sem bizonyították, több orvos is beszámolt arról, hogy voltak olyan pácienseik, akik hasonló dolgokról meséltek nekik. A MensHealth cikke idézi dr. Sameer Islam texasi orvost, aki szerint a dolog gyakoribb, mint bárki is gondolná, csak sokan azért nem beszélnek róla, ha velük is megtörténik, mert szégyellik magukat.

h i r d e t é s

A stressz ezért okoz hasfájást A stressz olyan lelki és fizikai reakció, amellyel szervezetünk a kihívásokra reagál. A stressz okozta fizikai tünetek változatosak lehetnek, de leggyakrabban olyan emésztési problémák képében jelentkeznek, mint hasmenés, szorulás, hányinger, puffadás vagy fájdalmas gyomorgörcs. További részletek itt.

Több teória is létezik az okára

Hogy mi állhat a jelenség mögött? Valószínűleg egy tisztán fiziológiai jellegű problémáról van szó. Azok, akikre könyvesboltokban és könyvtárakban jön rá a székelési inger, nem bolondok. Az agy és az emésztőrendszer között kapcsolat van, ezért a mentális állapotunk kihathat a bélmozgásainkra. Ezért van, hogy ha valaki fontos vizsga előtt áll, esetleg nyilvánosan kell beszédet tartania, vagy valami miatt ideges, gyomorremegést, gyomorfájást érez, esetleg rájön a hasmenés is.

Vannak olyanok, akikre stresszorként hat az a rengeteg információ, amit a polcokon lévő könyvekben halmoztak fel - ez például ok lehet a Mariko Aoki-jelenség mögött. Van olyan elmélet is, amely szerint a régi papír szagának hashajtó hatása van, mivel az agy a toaletten való olvasásra asszociál belőle. Olyan teória is létezik, mely szerint a székelési ingert kiváltó szorongás abból is fakadhat, hogy a könyvesboltokban nincsen toalett, és - ironikusan - pont az ezen való stresszelés váltja ki a székelési ingert.