Ezért vannak látomásaink a halálhoz közeledve

Aubrey Osteen pár éve egy műtét közben került különös tudatállapotba: "Istent láttam, mögötte fény ragyogott. A fény erősebb volt, mint bármi, amit itt a Földön tapasztaltam, de nem volt vakító. Volt ott egy angyal is, aki megvigasztalt, és azt mondta nekem: minden rendben lesz, még vissza kell menned" – idézte fel a ma 82 éves nő. Van magyarázat arra, hogy miért látnak az emberek földöntúli látomásukat, esetleg kívülről a saját testüket, amikor halálközeli élményt élnek át – számol be egy friss kutatás eredményeiről a CNN.

Hasonló látomásokról számolnak be, akiket sikerült újraéleszteni. Fotó: Getty Images

Új otthonba távoznak

A kutatás során az agy elektromos működését vizsgálták, amikor már nem dobog a szív, az eredményekből pedig kiderül: az ember tudatossága ilyenkor az extrém agyműködésnek köszönhetően megugrik, és azt hiszi, hogy már meghalt, pedig az agya még működik. A dr. Sam Parnia, a New York-i Egyetem kórházának intenzív terápiás szakorvosa által elvégzett vizsgálatok alátámasztották: ebben az állapotban az agy képezi le a furcsa látomásokat. A felfokozott elektromos működés járul hozzá ahhoz is, hogy az embereknek ilyenkor szó szerint lepöröghet az egész életük a szemük előtt. Akiket újraélesztettek már, általában hasonló tapasztalatokról számolnak be: elszakadásról, egy új otthonba távozás lehetőségéről, vagy arról az érzésről, hogy vissza kell menniük az életbe.