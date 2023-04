„Különváltam a testemtől” – ilyen a halálközeli élmény

„Nem tekintettem vissza fentről a saját testemre, de különváltam a testemtől. Olyan volt, mintha beléptem volna a lelkek birodalmába – a tudatomnál voltam, tudtam, mi történik, de közben nagy békesség uralkodott el rajtam. Tudtam, hogy vérzem. Tudtam, hogy ez súlyos. Az egészségügyi személyzet ki-be járkált, ahogy igyekeztek elállítani a vérzést” – fogalmazott a Derbyben élő Kevin Hill a Mirrornak nyilatkozva. Hill közel három liter vért vesztett egy ritka betegség, kalcifilaxis következtében, amelynek során kalcium halmozódik fel a kisebb vérerekben. Ez aztán szövetelhalást idézhet elő a bőrben és a zsírszövetekben, olykor súlyos vérzéshez vezetve.

A halálközeli élmény világszerte hasonló jellegzetességekkel bír az érintettek beszámolóiban. Fotó: Getty Images

Mint azt az IFLScience írja, a haldoklás kapcsán egyaránt jól ismert klisé, hogy az érintett fehér fényt lát, egyfajta túlvilági jelenlétet érzékel, illetve lepereg az élete a szeme előtt. Ugyanakkor kutatások igazolják, hogy az említett jelenségek valóban gyakoriak halálközeli élményhez kapcsolódva, ráadásul a legkülönfélébb kulturális hátterű emberek egybevágó beszámolói szólnak ezekről szerte a világból. Egy tavaly megjelent tanulmány szerint általában véve a halálközeli élmény első lépcsője, hogy a haldokló személy azt érzi, különválik a testétől, miközben tisztában van saját küszöbön álló halálával. Ezt követi a cselekedetei, gondolatai, szándékai jelentőségteljes és céltudatos elemzése, majd a hazatérés érzete, mielőtt visszatérne való világba.

Úgy hangozhat ez, mint egy lázálom, valójában azonban a halálközeli élmény kevés hasonlóságot mutat a hallucinációkkal. Mindkettő olyan események átélésén alapszik, amelyek nem történnek meg ténylegesen, de a közös jellemzők sora ezzel nagyjából véget is ér. Leszámítva, hogy mind a hallucinációkat, mind a halálközeli élményt gyakran követi egyfajta hosszú távú pszichológiai átalakulás. Ahogyan az egyébként Kevin Hill esetében is látható. „A helyzet arra sarkallt, hogy átértékeljem az életemben a fontossági sorrendet. Amikor kijöttem a kórházból, a családi légkör drámaian megváltozott. Ellenállóbbá váltam, most már tudom, hogy vissza tudok térni” – árulta el a brit férfi.

Hill esete egyébként nem mondható igazán egyedinek: a világon minden tizedik ember átél halálközeli élményt élete valamely pontján. Legalábbis erről számoltak be kutatók az Európai Neurológiai Akadémia 2019-es éves konferenciáján. Az eredmények egy 35 ország összesen ezer lakosával folytatott felmérésből származnak. A megkérdezettek közül 289-en számoltak be halálközeli élményekről, a kutatók pedig 106 beszámolót ítéltek valódinak. Ezekben a leggyakoribb élmények közé tartozott az abnormális időérzékelés, amelyet a válaszadók 87 százaléka tapasztalt meg. Ezt követte a kivételesen felgyorsult gondolkodás (65 százalék), a rendkívül kiélesedett érzékek (63), valamint a haldokló saját testétől való eltávolodása, elkülönülése (53).

