Ezért olyan borzalmasan keserű a legtöbb gyógyszer

Fátyolfelhős, szűrt napsütéses, száraz idő várható. Az élénk délies szelet a Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 17 és 24 fok között várható, de az északi völgyekben hűvösebb is lehet. Késő estére 10 és 19 fok közé süllyed a hőmérséklet. Egy melegebb légtömeg áramlott a Kárpát-medencébe, ennek is köszönhetően melegfronti tünetek jelentkezhetnek.