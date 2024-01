Bill Gates: az MI öt éven belül mindenkit érinteni fog

Mindenkire hatással lesz, de a ChaGPT4-nek az oktatásban és az egészségügyben lesz a legnagyobb szerepe – idézte a CNN Bill Gates-t, aki a Davosi Világgazdasági Fórumon beszélt a mesterséges intelligencia jövőjéről.

Bill Gates a Föld negyedik leggazdagabb embere. Fotó: Getty Images

"Akár egy szellemi dolgozó"

Bill Gates az eseményen arra is emlékeztetett, hogy minden új technológiát először félelemmel fogadnak az emberek, később azonban már lehetőségként tekintenek rá. Példaként a mezőgazdaság huszadik század eleji rendkívül gyors fejlődését említette. Gates szerint a mesterséges intelligencia mindannyiunk életét megkönnyítheti. Kiemelte például az orvosokat, akik több időt tölthetnek majd a gyógyítással, miközben az általuk úgysem kedvelt papírmunkát, adatrögzítést elvégzi helyettük a technika.

Gates szerint az is nagyban megkönnyíti a hozzáférést, hogy az MI-hez tulajdonképpen egy telefon vagy egy számítógép, és a már úgyis meglévő internetkapcsolat elegendő. A ChatGPT4 fejlesztéséről úgy fogalmazott: az majdnem olyan, mint egy szellemi dolgozó. "Oktathat, adhat egészségügyi tanácsokat, segíthet kódot írni vagy technikai támogatást nyújthat."