Az ital, amelytől állítólag tovább élhetünk

Azt már korábban kiderítették, hogy a teában például gyulladáscsökkentő anyagok is vannak. A zöld tea egészségügyi előnyei is régóta ismertek már a Kínában és Japánban folytatott kutatások alapján. Egy új tanulmány viszont a fekete teára is kiterjesztette a vizsgálatokat.

A teázók várható élettartama egy kicsit hosszabb lehet, mint azoké, akik nem isznak teát. Fotó: Getty Images

14 évig vizsgálták a teázás hatásait

Az amerikai Országos Rákkutató Intézet kutatásában csaknem félmillió brit felnőtt teázási szokásait vizsgálták, és a résztvevők életét 14 évig követték. Megállapították, hogy a napi két vagy több csésze tea elfogyasztása 9-13 százalékkal csökkentette a bármilyen egészségügyi okból bekövetkező halálozás kockázatát azokkal szemben, akik nem teáztak. A tea hőmérséklete, illetve az, hogy tejjel vagy cukorral fogyasztották, nem befolyásolta az eredményeket.

Ez még nem egyértelmű bizonyíték

A teázás kedvező élettani hatását a szívbetegségek okozta halálozási arány csökkenésében is felfedezék, a daganatos betegségek esetében azonban nem lehetett kimutatni ezt az előnyt. Elképzelhető, hogy a résztvevők körében nem következett be annyi rákbetegség okozta halálozás, hogy kimutatható legyen a teázás kedvező hatása – jelezték a kutatók. A tanulmány szerzői ugyanakkor rámutattak, hogy kutatásuk az emberek szokásainak és egészségi állapotának megfigyelésén alapul, és nem tudja egyértelműen bizonyítani az ok-okozati összefüggéseket.

Marion Nestle, a New York-i Egyetem élelmiszer-tudományi professzora a tanulmány óvatos értelmezésére figyelmeztetve megjegyezte, hogy az ehhez hasonló megfigyelésen alapuló kutatások mindig felvetik a kérdést: van-e valami más is a teafogyasztókban, ami egészségesebbé teszi őket?

A tanulmány vezető szerzője, Maki Inoue-Choi emellett leszögezte, hogy nem áll rendelkezésükre elegendő bizonyíték, amely alapján a teázási szokások megváltoztatását tudnák javasolni. Ám ha valaki napi legalább egy csésze teát elfogyaszt, az szerinte rendben van, és jó teázást kívánt hozzá.



